Рада рассматривает закон о деоккупации Донбасса

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Верховная Рада приступила к рассмотрению во втором чтении законопроекта об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета в Донецкой и Луганской областях.

В ходе рассмотрения депутаты предложили 673 поправки, из которых 374 были отклонены.

"374 из них комитет отклонил, поэтому трудно предсказать, сколько времени займет рассмотрение и одобрение документа", - добавил Андрей Парубий.

Он надеется, что за документ проголосуют "до обеда".

В Киеве усилили меры безопасности в правительственном квартале. По сообщению полиции Киева, порядок в центре столицы обеспечивают 3800 полицейских и военнослужащих Нацгвардии.

Еще в начале октября Верховная Рада приняла в первом чтении президентский проект закона об особенностях политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях.

Документ неофициально назвали "о деоккупации Донбасса".

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Противоречивый проект

Проект закона спровоцировал споры в Раде и даже привел к дракам среди депутатов.

В предложенном Порошенко документе Россию из-за действий на Донбассе признают "агрессором и оккупантом".

Для этого Россия, как говорится в проекте, применяет регулярные войска, советников и инструкторов, а также "засланные, созданные, контролируемые вооруженные банды и группы .... установив оккупационную власть РФ".

Копірайт зображення UNIAN Image caption Автор проекта - президент

Россия последовательно отрицает присутствие своих войск на Донбассе.

Проект президента провозглашает отдельные районы Донбасса оккупированной территорией, а главной целью государственной политики по обеспечению суверенитета Украины над временно оккупированными территориями называет их освобождение и установление территориальной целостности.

В президентском проекте уже нет ссылки на проведение АТО, которая продолжается на Донбассе с апреля 2014 года.

Вместо этого военную операцию на Донбассе теперь называют "меры по обеспечению национальной безопасности и обороны, сдерживанию и отпору российской вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях".

Для этой операции на Донбассе весь личный состав, оружие и все возможные силовые подразделения подчиняются Объединенному оперативному штабу ВСУ.

В проекте закона в переходных положениях Верховная Рада дает согласие использовать ВСУ для "сдерживания и отпора российской вооруженной агрессии" в Донецкой и Луганской областях.

Минские соглашения и Крым

Больше всего споров вызвала часть первая статьи 7 законопроекта, где упоминалось обязательство выполнять Минские соглашения. Эти положения из документа пообещали убрать.

В проекте отмечалось, что он не несет никакого вреда "суверенному праву Украины на временно оккупированную РФ территорию Автономной республики Крым".

Копірайт зображення Reuters Image caption Депутаты хотят указать в законе перспективы деоккупации Крыма

Член парламента от БПП Рефат Чубаров во время обсуждения проекта обещал, что ко второму чтению в документе появится положение о деоккупации Крыма.

Также в проект планируют внести четкую дату начала оккупации Россией Донбасса.

Из-за слишком существенных поправок к проекту закона его рассмотрение затянулось.

Как рассказывают в кулуарах парламента, некоторые формулировки могут оказаться настолько резкими, что его не поддержат западные партнеры Украины.

Из-за большого числа поправок и длительных споров относительно норм закона пока трудно прогнозировать, какими будут его финальные формулировки.