За сутки при пожарах погибло рекордное количество людей

  • 16 января 2018
Пожарный во время ликвидации пожара во Львове, 15 января 2018 года Копірайт зображення Уніан
Image caption Пожарный во время ликвидации пожара во Львове, 15 января 2018 года

За прошедшие сутки при пожарах в Украине погибли 12 человек - сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Еще восемь получили травмы различной степени тяжести.

В ГСЧС это назвали "новым антирекордом".

Пожары со смертельными случаями произошли в Винницкой, Житомирской, Киевской, Одесской, Ровенской, Сумской областях, а также в Киеве.

Всего с начала нового года при пожарах погибло 118 человек, еще 68 были травмированы.

В ГСЧС такой высокий показатель жертв связывают с тем, что с приходом холодов люди стали чаще пользоваться обогревателями. И очень часто пренебрегают правилами пожарной безопасности.

Как сообщают в ГСЧС, основным виновником пожаров является небрежность украинцев.

"Курение в постели, перегрузки электросети и бытовых приборов, старые обогреватели, неисправное печное отопление, а также небрежность взрослых по отношению к собственным детям. С высокой вероятностью эти факторы приводят к пожарам в домах", - сообщает пресс-служба ГСЧС.

Статистика свидетельствует о том, что жертвами огненной стихии чаще всего становятся пожилые люди, а также многодетные семьи, и граждане, которые оказались в сложных жизненных условиях, добавляют спасатели.

Как ранее сообщали в ГСЧС, всего за 11 месяцев 2017 года при пожарах в Украине погибли 1585 человек, из них - 59 дети. Еще 1373 человека были травмированы.

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