За сутки при пожарах погибло рекордное количество людей

Копірайт зображення Уніан Image caption Пожарный во время ликвидации пожара во Львове, 15 января 2018 года

За прошедшие сутки при пожарах в Украине погибли 12 человек - сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Еще восемь получили травмы различной степени тяжести.

В ГСЧС это назвали "новым антирекордом".

Пожары со смертельными случаями произошли в Винницкой, Житомирской, Киевской, Одесской, Ровенской, Сумской областях, а также в Киеве.

Всего с начала нового года при пожарах погибло 118 человек, еще 68 были травмированы.

В ГСЧС такой высокий показатель жертв связывают с тем, что с приходом холодов люди стали чаще пользоваться обогревателями. И очень часто пренебрегают правилами пожарной безопасности.

Как сообщают в ГСЧС, основным виновником пожаров является небрежность украинцев.

"Курение в постели, перегрузки электросети и бытовых приборов, старые обогреватели, неисправное печное отопление, а также небрежность взрослых по отношению к собственным детям. С высокой вероятностью эти факторы приводят к пожарам в домах", - сообщает пресс-служба ГСЧС.

Статистика свидетельствует о том, что жертвами огненной стихии чаще всего становятся пожилые люди, а также многодетные семьи, и граждане, которые оказались в сложных жизненных условиях, добавляют спасатели.

Как ранее сообщали в ГСЧС, всего за 11 месяцев 2017 года при пожарах в Украине погибли 1585 человек, из них - 59 дети. Еще 1373 человека были травмированы.