В Украине официально отказались от употребления термина "инвалид"

Копірайт зображення Уніан Image caption Дети с инвалидностью в средней общеобразовательной школе № 168, в Киеве, 5 июля 2017 года

Петр Порошенко подписал закон об исключении из украинского законодательства и употребления термина "инвалид". Об этом говорится на официальном сайте президента.

Согласно документу, теперь вместо слова "инвалид" во всех законодательных актах будет "человек с инвалидностью".

Кроме того, термины "ребенок-инвалид" и "инвалид войны" соответственно заменены на "ребенок с инвалидностью" и "лицо с инвалидностью вследствие войны".

"Закон приводит нормы действующего законодательства в соответствие с положениями Конвенции ООН о правах лиц с инвалидностью. Кроме того, вводя в обиход термин "лицо с инвалидностью", прежде всего, акцент делается на человеке, а не на его инвалидности", - говорится в сообщении.

Закон признает действительными удостоверения с устаревшими терминами, выданные ранее.

"Удостоверения, выданные до вступления в силу данного закона, в которых применяются слова "инвалид", "ребенок-инвалид", "инвалид с детства", "инвалид войны", а также пенсионные удостоверения, в которых указываются эти слова, действительны в течение срока , на который они были выданы", - говорится в тексте.

Копірайт зображення Уніан Image caption Участница протеста держит удостоверение инвалида войны возле здания Кабинета министров

В целом изменения вносятся в 37 других законов Украины.

Как писала BBC Украина, в стране сейчас живет более 2 миллионов людей с инвалидностью.