В Украине официально отказались от употребления термина "инвалид"
Петр Порошенко подписал закон об исключении из украинского законодательства и употребления термина "инвалид". Об этом говорится на официальном сайте президента.
Согласно документу, теперь вместо слова "инвалид" во всех законодательных актах будет "человек с инвалидностью".
Кроме того, термины "ребенок-инвалид" и "инвалид войны" соответственно заменены на "ребенок с инвалидностью" и "лицо с инвалидностью вследствие войны".
"Закон приводит нормы действующего законодательства в соответствие с положениями Конвенции ООН о правах лиц с инвалидностью. Кроме того, вводя в обиход термин "лицо с инвалидностью", прежде всего, акцент делается на человеке, а не на его инвалидности", - говорится в сообщении.
Закон признает действительными удостоверения с устаревшими терминами, выданные ранее.
"Удостоверения, выданные до вступления в силу данного закона, в которых применяются слова "инвалид", "ребенок-инвалид", "инвалид с детства", "инвалид войны", а также пенсионные удостоверения, в которых указываются эти слова, действительны в течение срока , на который они были выданы", - говорится в тексте.
В целом изменения вносятся в 37 других законов Украины.
Как писала BBC Украина, в стране сейчас живет более 2 миллионов людей с инвалидностью.