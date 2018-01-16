Врач, обвиняемый в нетрезвом дежурстве, продолжает работать

Копірайт зображення Уніан Image caption В больнице сообщили, что провели внутреннее расследование и не нашли нарушений

Хирург, которого накануне обвинили в том, что он был пьян на дежурстве, продолжает дежурить в Киевской областной детской больнице города Боярка. Об этом BBC Украина рассказала заместитель главного врача учреждения Екатерина Савинова.

В воскресенье вечером в больницу Боярки с температурой, болью в животе и тошнотой привезли девочку. Ее отец Владимир Родиков утверждает, что в отделении их принял пьяный хирург, а в больнице в это время праздновали Старый Новый год.

По словам родителей, от врача "несло перегаром", он вел себя неадекватно и без сбора анализов сразу предложил поставить ребенку капельницу с раствором глюкозы. Они вызвали полицию.

В то же время в больнице сообщили, что провели внутреннее расследование и не нашли подтверждения того, что врач был пьян.

"Мы опросили всех людей, которые общались во время дежурства с врачом. Это были сотрудники и это были пациенты, которые получали лечение в хирургическом отделении. Они факт опьянения не подтвердили, никто", - сообщила Савинова.

В больнице не исключают, что произошедший инцидент может подтолкнуть врача написать заявление о выходе на пенсию.

Между тем, Савинова положительно отзывается о коллеге.

"Нам очень неприятно, потому что врач очень опытный, очень много времени возглавлял детское отделение хирургическое, он был областным детским хирургом. Он работает 48 лет! Очень много жизней детских спас. Очень жаль, что был случай такой, мы очень расстроены этой ситуацией" , - подытожила главврач.

Анализ на алкоголь

Между тем, исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила о медицинской некорректности результатов экспертизы, которая признала врача трезвым.

Копірайт зображення Facebook / Уляна Супрун Image caption Заключение медицинского освидетельствования хирурга, которое выложила в Facebook Ульяна Супрун

"Медицинская экспертиза проводилась в 10:23 утра 15 января - более чем через 12 часов после инцидента в больнице. За это время алкоголь мог выйти из организма естественным путем, не говоря уже о том, что можно было принять меры по дезинтоксикации организма", - сообщила Супрун в Facebook.

"Мы официально заявляем о медицинской некорректности подобного вывода из-за большой возможности влияния на результаты многих сторонних факторов", - добавила Супрун.

При этом в больнице отметили, что они не могли провести анализ на содержание алкоголя вовремя, поскольку не имеют такого разрешения.

"У нас нет в больнице разрешения на проведение такого исследования, он пошел в Боярскую центральную больницу, там прошел осмотр врача и лабораторное исследование, и есть такое заключение, что он на момент обследования был трезв", - сказала врач. На уточнение, почему анализ был проведен через 13 часов, Савинова объяснила, что полицейские визуально не обнаружили факт опьянения.

"Они (сотрудники полиции, - Ред.) говорят, что у них не было такого впечатления. Ну пожилой человек, мог быть запах ацетона", - заявила Савинова.

Состояние пациентки

Копірайт зображення Facebook / Владимир Родиков Image caption Отец девочки говорит, она уже чувствует себя хорошо

Отец девочки, который рассказал об инциденте, сообщил BBC Украина, что дочь чувствует себя хорошо. Утром во вторник она находилась с мамой в больнице Боярки и готовилась к перевозке в Киев на дополнительное обследование.

"Вчера ей делали капельницы, и позавчера. Пока как анализы нормальные. В областной больнице сказали, что завтра выделят транспорт и врача сопровождения и повезут ее в Киев", - сообщил Владимир Родиков.

Расследование

В департаменте здравоохранения Киевской областной государственной администрации BBC Украина сообщили, что расследование инцидента продолжается.

"Мы ждем результатов из полиции, чтобы составить общую картину произошедшего. Свою часть мы сделали быстро, сейчас посмотрим, как полиция нам даст ответ. Если они будут официально какие-то письма слать, то возможно это на какую-то неделю и затянется", - сообщила советник руководителя департамента Юлия Логвинюк.

При этом отец пострадавшей, Владимир Родиков, сообщил BBC Украина, что в полиции ему обещали предоставить результат рассмотрения его жалобы в течение 10 дней.