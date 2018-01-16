Полиция не считает смерть Долорес О'Риордан подозрительной

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Смерть вокалистки группы Cranberries не рассматривается как подозрительная, заявили в полиции Лондона.

Полицейские также заявили, что составленный рапорт об обстоятельствах смерти певицы готов для передачи коронерской службе, которой предстоит установить причину случившегося.

Долорес О'Риордан внезапно скончалась в Лондоне в понедельник в возрасте 46 лет.

Группа Cranberries снискала себе мировую известность в 1990-е годы благодаря таким хитам, как Linger и Zombie, занимавшим первые строчки в хит-парадах разных стран.

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Как сообщил представитель лондонской полиции, вызов из отеля на улице Парк-лейн поступил около 9 утра в понедельник. "Женщина в возрасте за 40 лет была признана мертвой на месте", - добавил он.

По словам импресарио О'Риордан, вокалистка Cranberries ненадолго приехала в Лондон для записи музыкальной сессии.

Никаких других подробностей в данный момент не разглашается.

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"Члены семьи певицы подавлены известием о ее смерти и просят о приватности в это крайне тяжелое время", - добавил импресарио.

Приходской священник в ее родном Лимерике сообщил, что похороны Долорес состоятся в Ирландии.

Он отметил, что ее родные до сих пор ждут деталей от полиции.

Проблемы со здоровьем

В 2003 году О'Риордан начала сольную карьеру. В частности, она участвовала в записи саундтрека к фильму Мела Гибсона "Страсти Христовы". В 2009 году группа воссоединилась.

О'Риордан 20 лет прожила в браке с бывшим тур-менеджером группы Duran Duran Доном Бертоном, у супругов родилось трое детей.

В 2017 году Cranberries объявили о начале мирового турне, которое должно было охватить, в том числе, Британию и США.

Однако в мае прошлого года, в разгар тура по Европе группа была вынуждена отменить оставшиеся концерты из-за проблем со здоровьем у О'Риордан. На сайте группы сообщалось, что у певицы проблемы со спиной.

В декабре О'Риордан написала на своей странице в Facebook, что чувствует себя хорошо, и что недавно исполнила несколько песен на празднике журнала Billboard в Нью-Йорке.