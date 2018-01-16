У 86% больных корью не было прививок - Супрун

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В прошлом году в Украине корью заболели 4,8 тыс. человек, из них более двух третей - дети. При этом у 86% больных не было прививок, заявила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"В Украину вирус кори попал из Румынии, где также наблюдается низкий уровень вакцинации. Лечения кори не существует. Единственная защита - вакцинация", - отметила она на пресс-конференции.

По словам Супрун, вспышка кори в Украине была неизбежна, поскольку разрушен щит от заболевания - общая вакцинация.

"Вспышка была неизбежна. За последние полгода из-за кори умерли шесть человек - четыре ребенка и двое взрослых. Все случаи зафиксированы в Одесской области", - отметила глава Минздрава.

В министерстве признают, что в прошлом в Украине были проблемы с вакцинацией, и уверяют, что ситуация изменилась. Сегодня в Украине - только качественные бельгийские вакцины от кори, говорят там.

"В Украине достаточно качественной бельгийской вакцины против кори. Сейчас есть 88% от запланированных объемов вакцинации против кори", - сказала Ульяна Супрун.

Она также отметила, что Минздрав принимает меры, чтобы не допускать невакцинированных детей в школы, и призвала детских врачей объяснять необходимость вакцинации.

"Мы слышим о случаях, когда врачи выдают поддельные справки о прививках. Это является нарушением основ врачебной этики", - отметила Супрун.

Один случай - это вспышка болезни

В Центре общественного здоровья Минздрава подытожили, что в 2017 году заболеваемость корью была почти вдвое выше, чем годом ранее.

"Корь - это не грипп и не ОРВИ, поэтому мы не можем говорить о сезонных пиках. Первые недели 2018 года демонстрируют большее количество заболеваемости, чем последние недели 2017 года", - сказал директор центра Владимир Курпита.

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Как пояснила Ирина Колесникова, заведующая кафедрой эпидемиологии Национального медицинского университета им. Богомольца, все страны мира подтвердили свое стремление к ликвидации кори. При таких условиях, один случай кори считается вспышкой болезни, добавила она.

По ее словам, Украина должна победить корь так, как сделала это с диким полиомиелитом - с помощью вакцинации.

Эксперт Минздрава по инфекционным болезням Федор Лапий подтвердил, что лекарств от кори не существует.

"Мы научились трансплантировать сердце, но у нас нет лекарств от кори. У нас есть эффективная вакцина для того, чтобы предотвратить корь", - сказал он.

Помочь ситуации можно даже после контакта с больным, сделав вакцинацию.