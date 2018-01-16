Семья модели H&M переехала из соображений безопасности
Мать пятилетнего мальчика-модели H&M, который оказался в эпицентре расистского скандала, сообщила BBC, что семья переехала в другой дом в Швеции "из соображений безопасности".
На прошлой неделе фотографии Лиама Манго, который позировал в толстовке с надписью "самая крутая обезьяна в джунглях", активно постились в соцсетях. Пользователи обвинили H&M в расизме.
Многих разозлило то, что мать Лиама Терри Манго защищала бренд и призывала людей прекратить волну недовольства.
В Южной Африке протестующие громили магазины H&M.
Несмотря на негативную реакцию, с которой столкнулась Терри Манго, женщина до сих пор верит, что шведская компания не проявляла расизм.
"Я уважаю мнение других людей по этому вопросу. Я знаю, что расизм существует. Но этот свитер говорит мне о расизме? Нет", - сказала мать мальчика в программе BBC Outside Source.
Хотя Манго была жертвой расизма и признает, что это огромная проблема, другие темнокожие люди возмущены тем, что она не осуждает H&M.
"Для них я - позор для темнокожих и афроамериканцев, потому что я продала сына за деньги", - сказала она в программе BBC Outside Source.
Семья выехала из своего дома в Стокгольме "по соображениям безопасности", добавила Манго. Причиной такого решения стали погромы магазинов H&M в Йоханнесбурге.
Погромы в магазинах, которые произошли в субботу, организовала радикальная партия "Борцы за экономическую свободу".
Многие известные люди и музыканты после инцидента прекратили сотрудничество с H&M. В частности, так поступили музыканты The Weeknd и рэпер G-Eazy.