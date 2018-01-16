Семья модели H&M переехала из соображений безопасности

Копірайт зображення H&M WEBSITE Image caption Из-за толстовки с надписью "самая крутая обезьяна в джунглях" H&M обвинили в расизме

Мать пятилетнего мальчика-модели H&M, который оказался в эпицентре расистского скандала, сообщила BBC, что семья переехала в другой дом в Швеции "из соображений безопасности".

На прошлой неделе фотографии Лиама Манго, который позировал в толстовке с надписью "самая крутая обезьяна в джунглях", активно постились в соцсетях. Пользователи обвинили H&M в расизме.

Многих разозлило то, что мать Лиама Терри Манго защищала бренд и призывала людей прекратить волну недовольства.

В Южной Африке протестующие громили магазины H&M.

Несмотря на негативную реакцию, с которой столкнулась Терри Манго, женщина до сих пор верит, что шведская компания не проявляла расизм.

"Я уважаю мнение других людей по этому вопросу. Я знаю, что расизм существует. Но этот свитер говорит мне о расизме? Нет", - сказала мать мальчика в программе BBC Outside Source.

Хотя Манго была жертвой расизма и признает, что это огромная проблема, другие темнокожие люди возмущены тем, что она не осуждает H&M.

"Для них я - позор для темнокожих и афроамериканцев, потому что я продала сына за деньги", - сказала она в программе BBC Outside Source.

Семья выехала из своего дома в Стокгольме "по соображениям безопасности", добавила Манго. Причиной такого решения стали погромы магазинов H&M в Йоханнесбурге.

Копірайт зображення TWITTER/EFFJOBURG Image caption Фотографии нападений на магазины выложила партия "Борцы за экономическую свободу"

Погромы в магазинах, которые произошли в субботу, организовала радикальная партия "Борцы за экономическую свободу".

Многие известные люди и музыканты после инцидента прекратили сотрудничество с H&M. В частности, так поступили музыканты The Weeknd и рэпер G-Eazy.