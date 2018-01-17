Генштаб приказал готовиться к Джавелинам

Копірайт зображення AFP Image caption Переносные противотанковые комплексы есть на вооружении многих армий мира

Руководитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко отдал распоряжение готовиться к приему на вооружение американских противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" (Javelin).

Ранее Украина просила США передать ей противотанковые ракетные комплексы Javelin.

23 декабря агентство Reuters со ссылкой на заявление Государственного департамента сообщило о том, что США предоставят Украине "усиленные оборонительные возможности".

"Помощь США имеет оборонительный характер, и как мы всегда указывали, Украина является суверенным государством и имеет право защищать себя", - говорится в заявлении Госдепа.

Как уточнила пресс-секретарь Государственного департамента Хизер Нойер, решение является частью помощи США для защиты территориальной целостности Украины и "сдерживания дальнейшей агрессии".

В то же время в Госдепе не уточнили, о каком именно оружии и возможностях для Украины идет речь.

Заявление Госдепа прозвучало на фоне сообщений американских СМИ, что президент США вскоре должен принять решение о предоставлении Украине противотанкового вооружения.

По информации телеканала ABC News, стоимость оборонного пакета для Украины может составить 47 млн долларов. В него будут входить более двухсот противотанковых ракет и более 30 пусковых установок. Предполагается, что это могут быть ракеты Javelin.

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Издание Washington Post сообщило, что администрация президента США одобрила коммерческую продажу Украине легкого летального оборонительного оружия.

Речь шла о возможности экспорта в Украину самозарядных крупнокалиберных снайперских винтовок M107A1 фирмы Barrett.

При этом газета отмечала, что американские власти не дали согласие на поставку тяжелых вооружений по просьбе Киева, в частности переносных противотанковых ракетных комплексов FGM-148 Javelin.

В Кремле неоднократно заявляли, что поставки летального вооружение приведут к эскалации боевых действий на Донбассе.

В то же время в Киеве заявляют, что поставки противотанковых ракетных комплексов позволят украинской армии более эффективно сдерживать агрессию России и поддерживаемых ею сепаратистов на Донбассе.

Москва отрицает участие своих военных в конфликте на востоке Украины, однако признает, что в вооруженных формированиях самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" есть "русские добровольцы".