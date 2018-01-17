В четверг в центре Украины обещают мощные снегопады

Копірайт зображення Уніан Image caption Трактор расчищает снег возле засыпанного снегом автомобиля на автотрассе Одесса - Ильичевск, 2009 год

18 января в четверг в результате влияния активного циклона существенно усложнятся погодные условия в центре Украины. Об этом предупреждает украинский гидрометеоцентр.

Так на территории Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областей ожидаются сильные и очень сильные снегопады, метели, снежный покров может составить 40 сантиметров.

В Киеве выпадет около 20 см снега.

В Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях ожидается сильный дождь и мокрый снег.

Почти на всей территории страны может распространится гололедица на дорогах.

А вот уже в воскресенье, 21 января, по всей территории Украины ожидается плюсовая температура, сообщили в Гидрометеоцентре.

В большинстве регионов, кроме восточных и южных, ожидаются дожди.