На Australian Open встретятся две украинские теннисистки

Копірайт зображення Scott Barbour / Getty Images Image caption Марта Костюк после победы в первом круге турнира Australian Open, 15 января 2018 года

Марта Костюк, которую уже назвали украинской сенсацией, вышла в третий круг теннисного турнира Australian Open.

В матче второго раунда Костюк обыграла в двух сетах австралийку Оливию Роговску со счетом - 6: 3, 7: 5.

Поэтому Костюк встретится на корте с другой украинкой Элиной Свитолиной, которую называют главной фавориткой турнира наряду с румынкой Симоной Галеп.

Всего в третий круг Открытого чемпионата Австралии вышли три украинские спортсменки. Еще одна украинка, Екатерина Бондаренко, победила россиянку Анастасию Павлюченкову - 6:2, 6:3.

Марта Костюк выиграла уже 5 матчей на Australian Open. Отметим, что в основную сетку турнира спортсменка попала, успешно выступив в квалификации.

Как уже сообщала BBC Украина, первый в 2018 году теннисный Grand Slam стартовал с сенсации. На Australian Open 15-летняя украинка Марта Костюк, которая сейчас занимает 521-ю строчку мирового рейтинга, победила 25-ю сеянную китаянку Пен Шуай.

Для нее это был первый в карьере матч основной сетки турнира такого ранга, и победа оказалась весьма убедительной - 6: 2, 6: 2.

В 2017 году Костюк стала первой украинкой, которая выиграла юниорский Australian Open.

В этом году призовой фонд Australian Open составляет 55 млн австралийских долларов (это более 40 млн долларов США).