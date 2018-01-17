Япония призывает мировое сообщество "не быть наивными" в отношении КНДР

Копірайт зображення Getty Images Image caption Власти КНДР приняли предложение Южной Кореи провести 9 января прямые переговоры на высоком уровне

Япония призвала международное сообщество не терять бдительность, несмотря на некоторое снижение напряженности на Корейском полуострове.

Об этом заявил иностранных дел Японии Таро Коно на полях открывшегося в Ванкувере под председательством Канады и США саммита, где главы МИД 20-ти государств обсуждают ситуацию вокруг КНДР.

"Я знаю, некоторые люди считают, что, если Северная Корея участвует в диалоге с Южной Кореей, мы должны смягчить санкции в отношении КНДР или предоставить им помощь", - говорит министр.

По его словам, такая точка зрения является "достаточно наивной". "Я думаю, что Северная Корея хочет выиграть время для того, чтобы продолжить развитие своей ядерной программы", - считает Таро Коно.

Копірайт зображення AFP Image caption Япония считает, что Пхеньян хочет выиграть время для развития своей ядерной программы

США повторили свой призыв усилить давление на КНДР со стороны мирового сообщества, пока Пхеньян "не сядет за стол надежных переговоров".

Глава МИД Южной Кореи Кан Гён Хва во время встречи заявила, что введение санкций повлияло на готовность Северной Кореи вести переговоры.

"Действительно, совместные действия международного сообщества начали приносить свои плоды", - сказала она.

В Ванкувере во вторник прошла встреча глав МИД Канады, США, Южной Кореи и Японии, посвященная кризису на Корейском полуострове.

В финальном заявлении они указали, что рассмотрят возможность применения жестких санкций в отношении Северной Кореи, которые выйдут за рамки предусмотренных в резолюции Совбеза ООН.

Заместитель госсекретаря США Стив Гольдштейн ранее заявил, что Россия и Китай не приглашены на министерскую встречу по КНДР в Ванкувере по инициативе Соединенных Штатов и Канады, отметив, что Москва и Пекин "будут проинформированы о результатах".

В МИД Китая на прошлой неделе отметили, что данный формат встречи по КНДР не поможет в урегулировании ситуации на Корейском полуострове, так как не все стороны будут представлены за круглым столом.

Ситуация на Корейском полуострове резко обострилась в 2017 году, после того как Северная Корея провела целую серию ракетных пусков, а также ядерное испытание.

В декабре Совет Безопасности ООН ввел новые международные санкции в отношении Северной Кореи.

В начале января лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что он "открыт для диалога" с Южной Кореей. Целью этого шага стало обсуждение возможного участия северокорейской делегации в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.

9 января Северная и Южная Кореи провели первые за более чем два года официальные переговоры.