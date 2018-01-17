На Донбассе подорвались украинские военные: есть погибшие и раненые

Копірайт зображення ANATOLII STEPANOV / Getty Images Image caption Украинские военнослужащие на луганском направлении в зоне АТО, 2014 год

Двое украинских военнослужащих погибли, еще пять получили травмы во время выполнения боевой задачи в зоне проведения антитеррористической операции. Об этом сообщают в штабе АТО.

Транспортное средство, в котором находились бойцы Вооруженных сил Украины, подорвалось на неизвестном взрывном устройстве на луганском направлении.

Состояние здоровья раненых - удовлетворительное. Все они были доставлены в одну из местных больниц.

Командование сил антитеррористической операции выразило соболезнования родным и близким погибших.

Причины и подробности чрезвычайного происшествия выясняются, сказано в сообщении в сети Facebook.

На месте работает оперативная группа штаба АТО.

В целом за минувшие сутки позиции Вооруженных Сил Украины были обстреляны трижды - говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО. Украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали.

На донецком направлении в темное время суток противник применил 120-мм минометы и выпустил три мины этого калибра в сторону населенного пункта Водяное на Приазовье.

На луганском направлении из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов были обстреляны опорные пункты сил АТО вблизи Луганского, а из миномета калибра 82-мм велась стрельба в направлении Троицкого.

В результате этих обстрелов двое украинских бойцов получили боевые травмы и были доставлены в военный госпиталь. Состояние их здоровья - удовлетворительное.