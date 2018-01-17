В Нидерландах представили неизвестную картину Ван Гога

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Музей Ван Гога в Амстердаме представил неизвестную ранее картину голландского художника.

Монохромный эскиз "Холм Монмартр с карьером", датируемый 1886 годом, относится к периоду, когда художник жил в Париже.

Работа хранилась в частной коллекции на протяжении почти века.

Еще один похожий рисунок хранился в фондах самого музея.

"Подобное открытие всегда очень значимо. Это действительно исключительный случай", - сообщил AFP старший научный сотрудник музея Ван Гога в Амстердаме Тео Меедендорп.

Эти произведения напоминают работы Ван Гога, которые он делал во время обучения в академии изящных искусств в Антверпене. Они демонстрируют, что в то время художник все еще активно искал свой стиль.

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Неизвестную работу обнаружили в 2013 году, когда ее привезли в Музей Ван Гога для проведения экспертизы, рассказал Тео Меедендорп. Однако музей, по просьбе бывшего владельца, не сообщил об этой находке сразу.

"Мы подтвердили, что работа действительно была создана самим Ван Гогом", - сказал Меедендорп.

Эксперты музея считают, что эскиз изначально был частью коллекции Винсента и Тео Ван Гогов.

После смерти Тео его вдова Джоанна передала работу торговцу предметами искусства. Он продал рисунок в 1917 году, после чего о нем ничего не было известно.

С тех пор работа нигде не выставлялась и не указывалась ни в одной публикации, посвященной художнику.