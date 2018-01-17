Полиция обыскивает производства Lactalis из-за сальмонеллы

Копірайт зображення AFP / GETTY IMAGES Image caption На производствах Lactalis проводят обыски

Французская полиция проводит обыски в нескольких производственных помещениях компании Lactalis в рамках расследования, начатого после обнаружения сальмонеллы в детском питании.

Представитель компании Майкл Налет подтвердил присутствие полиции.

"Как мы ранее сообщали, Lactalis сотрудничает с правоохранительными органами и будет способствовать взвешенному проведению расследования", - цитирует его агентство AFP.

Судебный иск подали родители, которые говорят, что их дети почувствовали себя плохо после употребления продукции.

Более 12 млн пачек сухого молока для детского питания уже отозвали из 83 стран из-за этого скандала.

Производственные мощности компании включают завод в Креоне на северо-западе Франции.

Этот объект закрыли в прошлом месяце после того, как появилась информация об обнаружении бактерии сальмонеллы.

Во Франции уже пострадали по меньшей мере 37 детей.

Группа компаний Lactalis - один из крупнейших в мире производителей молочной продукции с объемом продаж в 17 млрд евро в год.

В состав Lactalis входят 246 производств в 47 странах. Только во Франции в компании работает 15 тыс. человек.