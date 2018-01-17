Южная и Северная Кореи будут нести общий флаг на Олимпиаде

Копірайт зображення AFP Image caption Флаг "воссоединения" символизирует стремление Севера и Юга преодолеть почти 70-летний раздор

Северная и Южная Корея договорились, что их команды будут идти вместе под флагом "единой Кореи" на Зимних Олимпийских играх, которые в следующем месяце пройдут в Южной Корее.

Кроме того, на переговорах в поселке Панмунджом, разделенном между двумя странами, они согласились отправить на Игры общую женскую сборную по хоккею.

Это первые переговоры на высоком уровне между двумя Кореями за более чем два года.

Игры пройдут с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхенчхане.

Если эти планы будут реализованы, делегация КНДР, в которую войдут в том числе 230 болельщиков, 140 музыкантов оркестра и 30 борцов тхэквондо, сможет переправиться на юг через сухопутную границу.

Север также согласилась отправить меньшую делегацию из 150 человек на Паралимпийские игры, которые пройдут в марте.

Этот план еще должны одобрить на заседании Международного олимпийского комитета в Лозанне в субботу, поскольку КНДР пропустила сроки регистрации или не смогла получить квалификацию.

Копірайт зображення Reuters Image caption Представители Севера и Юга встретились на переговорах на высоком уровне впервые за два года. Они проходят на фоне обострения военного напряжения

Южной Корее также придется найти способ принять северокорейскую делегацию, не нарушив санкции Совета Безопасности ООН, запрещающие денежные переводы в Пхеньян.

Кроме того, в санкционный "черный список" входят некоторые северокорейские чиновники.

Япония восприняла эту "оттепель" с подозрением, а ее министр иностранных дел Таро Коно заявил, что мир не должен быть ослеплен "дипломатией улыбок" Пхеньяна.