Экс-офицер ЦРУ задержан за "шпионаж в пользу Китая"

Копірайт зображення AFP Image caption Расследование утечек в ЦРУ проводили агенты ФБР, что привело к трениям между двумя спецслужбами, пишут американские СМИ

В США в рамках расследования одного из самых громких провалов американской разведки арестован бывший сотрудник ЦРУ Джерри Чунь Шин Ли.

Ли задержали в понедельник в нью-йоркском аэропорту им. Джона Кеннеди. Его задержанием завершилось расследование одного из самых серьезных провалов американской разведки за последние годы.

Расследование началось в 2012 году, после того как в течение двух лет были посажены в тюрьму или убиты около 20 информантов ЦРУ в Китае.

Расследование вело ФБР. Издание называет его "причиной трений" между двумя американскими спецслужбами.

Сейчас основная версия контрразведки состоит в том, что информацию об источниках Китаю сообщал Джерри Чунь Шин Ли, пишет издание.

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Кто такой Джерри Чунь Шин Ли

Как следует из материалов судебного дела, 53-летний Джерри Ли с 1982-го до 1986 года служил в армии США. В 1994 году он начал карьеру в ЦРУ. По данным американских СМИ, Ли работал в Гонконге и участвовал в проведении секретных операций и вербовке информантов в материковом Китае. У него имелся доступ к секретным данным.

В 2007 году Ли ушел из ЦРУ. "Его знакомые говорили, что он был разочарован работой в управлении, после того как его карьера зашла в тупик", - пишет New York Times.

После ухода из ЦРУ Ли остался в Гонконге и нашел работу в престижном аукционном доме. До задержания он возвращался в США только один раз, в 2012 году.

Визит в США

Во время визита Ли в США в 2012 году расследование ФБР уже шло полным ходом - агенты пытались понять, почему ЦРУ теряет информантов в Китае. Ли был в списке подозреваемых.

В 2012 году спецслужбы провели обыски в отелях, где останавливался Ли в штатах Вирджиния и Гавайи. Самого Ли допросили пять раз.

Как следует из заявления министерства юстиции, в его комнатах нашли рукописные заметки с настоящими именами и телефонами агентов ЦРУ под прикрытием.

Ли покинул США в 2013 году, говорится в материалах судебного дела. Почему он вернулся спустя четыре года, пока не известно.