Порошенко: США предоставят Киеву "Джавелины" за свой счет

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США предоставят Украине противотанковые ракетные комплексы "Джевелин" (Javelin) за свои деньги деньги, сообщил президент Петр Порошенко. Информацию о том, что Украина получит эти комплексы бесплатно, подтвердила и посол США Мари Йованович.

"В результате кропотливой работы нашей команды мы сегодня имеем положительную новость, что противотанковые комплексы "Джавелин" нам будут поставлены в качестве оборонительного вооружения за счет финансирования Соединенных Штатов Америки", - сообщил Порошенко, которого цитирует его пресс-служба.

Он также отметил, что в оборонном заказе в этом году количество противотанковых комплексов возрастет в четыре раза, а обеспечение военных антиснайперскими - в 10 раз.

Ранее в среду руководитель Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко распорядился готовиться к приему "Джавелинов" на вооружение.

Противотанковые системы "Джавелин" квалифицируются как летальное оборонительное вооружение.

Они предназначены для поражения бронетехники, а также вертолетов и БПЛА, которые находятся на небольшой высоте.

Именно на поставках этого вооружения Киев настаивал длительное время.

Копірайт зображення AFP Image caption Переносные противотанковые комплексы есть на вооружении многих армий мира

Сообщение о том, что США предоставят Украине "усиленные оборонительные возможности", появились в конце прошлого года.

В Госдепе отмечали, что это решение - часть помощи США для защиты территориальной целостности Украины и "сдерживания дальнейшей агрессии".

Россию эти сообщения возмутили.

В российском МИДе заявили, что США "пересекли черту, объявив о намерении предоставлять Украине вооружение прямого сокрушительного действия". Москва также отрицает поставку танков украинским сепаратистам.

В то же время в Киеве заявляют, что поставки противотанковых ракетных комплексов позволят украинской армии более эффективно сдерживать агрессию России и поддерживаемых ею сепаратистов на Донбассе.

Москва отрицает участие своих военных в конфликте на востоке Украины, однако признает, что в вооруженных формированиях самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" есть "русские добровольцы".