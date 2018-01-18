Полиция предупреждает о 40-сантиметровом слое снега на дорогах
МВД Украины призывает водителей быть осторожными на дорогах, где ожидается гололед и образование снежного покрова до 40 сантиметров.
Также в ведомстве сообщают о ликвидации затора на трассе Киев-Одесса, где утром скопилось около 400 автомобилей.
Об этом говорится в сообщении ведомства в Facebook.
В Национальной полиции уточняют, что скопления автомобилей все еще наблюдаются в Винницкой и Черкасской областях.
При этом в Киеве отменили ограничения на въезд для крупногабаритного транспорта.
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что по состоянию на 12:00 в четверг наблюдается небольшой снег в Винницкой, Киевской, Полтавской, Черкасской, Черниговской областях и г. Киеве, умеренный снег с дождем в Кировоградской и Одесской областях, дождь в Николаевской области. На остальной территории без осадков.
Для обеспечения проезда, расчистки автодорог и оказания помощи в буксировке транспорта на территории Украины задействовано более тысячи единиц техники и полторы тысячи спасателей.
Продолжаются работы по восстановлению электроснабжения 63 населенных пунктов - сообщают в ГСЧС.
Ограничение движения
Для работы очистительной техники ГСЧС частично ограничила движение большегрузного транспорта на отдельных участках дорог в Винницкой, Кировоградской, Одесской и Черкасской областях.
В Одесской области временно ограничено движение автобусов на дорогах общего пользования.
Пункты обогрева
В связи с введением временных ограничений на автомобильных дорогах местные органы власти и ГСЧС организовали 3 тыс. 618 пунктов обогрева.
На въездах в Киев в местах отстоя крупногабаритного автотранспорта на время действия ограничений ГСЧС открыло мобильные пункты обогрева в следующих местах:
- трасса Киев - Харьков возле знака Киев
- ул. Богатырская у КПП
- трасса Киев - Бровары возле КПП
- трасса Киев - Одесса
- трасса Киев - Чоп возле КПП на повороте к Пуще Водице
- трасса Киев - Обухов