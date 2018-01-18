Полиция предупреждает о 40-сантиметровом слое снега на дорогах

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МВД Украины призывает водителей быть осторожными на дорогах, где ожидается гололед и образование снежного покрова до 40 сантиметров.

Также в ведомстве сообщают о ликвидации затора на трассе Киев-Одесса, где утром скопилось около 400 автомобилей.

Об этом говорится в сообщении ведомства в Facebook.

В Национальной полиции уточняют, что скопления автомобилей все еще наблюдаются в Винницкой и Черкасской областях.

При этом в Киеве отменили ограничения на въезд для крупногабаритного транспорта.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что по состоянию на 12:00 в четверг наблюдается небольшой снег в Винницкой, Киевской, Полтавской, Черкасской, Черниговской областях и г. Киеве, умеренный снег с дождем в Кировоградской и Одесской областях, дождь в Николаевской области. На остальной территории без осадков.

Для обеспечения проезда, расчистки автодорог и оказания помощи в буксировке транспорта на территории Украины задействовано более тысячи единиц техники и полторы тысячи спасателей.

Продолжаются работы по восстановлению электроснабжения 63 населенных пунктов - сообщают в ГСЧС.

Ограничение движения

Копірайт зображення ДСНС Image caption Для работы очистительной техники ГСЧС частично ограничила движение большегрузного транспорта

Для работы очистительной техники ГСЧС частично ограничила движение большегрузного транспорта на отдельных участках дорог в Винницкой, Кировоградской, Одесской и Черкасской областях.

В Одесской области временно ограничено движение автобусов на дорогах общего пользования.

Пункты обогрева

Копірайт зображення ДСНС Image caption ГСЧС организовала пункты обогрева

В связи с введением временных ограничений на автомобильных дорогах местные органы власти и ГСЧС организовали 3 тыс. 618 пунктов обогрева.

На въездах в Киев в местах отстоя крупногабаритного автотранспорта на время действия ограничений ГСЧС открыло мобильные пункты обогрева в следующих местах: