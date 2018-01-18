В Украине плохо наказывают за преступления, связанные с вооруженным конфликтом - HRW

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Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) считает, что в 2017 году украинские власти не выполнили важные обещания по обеспечению прав человека.

В своем всемирном докладе они акцентируют внимание на том, что украинские власти "совершают определенные крайне недемократические действия и предлагают новые законопроекты, которые подрывают основные свободы украинцев".

Свобода слова

Согласно тексту, правительство делает шаги в направлении ограничения свободы высказываний, деятельности СМИ и объединений, объясняя это необходимостью противостоять России и антиукраинской пропаганде.

"В марте властью был одобрен законопроект о введении уголовной ответственности для антикоррупционных активистов, не обнародовавших информацию о своих доходах", - приводит пример организация.

Доклад упоминает и решение запретить российские соцсети и другие веб-сайты, которыми ежедневно пользовались миллионы украинцев.

Кроме того, украинские власти не расследовали факт обнародования сайтом "Миротворец" персональных данных журналистов, которые работают на неподконтрольных украинским властям территориях.

В тексте речь также идет о выдворении и отказе во въезде иностранным журналистам.

Особое внимание Human Rights Watch обращает на отсутствие результатов расследования убийства журналиста Павла Шеремета.

Ситуация на Донбассе

Описывает организация и ситуацию на востоке Украины, где "мирное население и гражданская инфраструктура подвергались опасности со стороны всех участников вооруженного конфликта".

"Почти никто не был привлечен к ответственности за пытки в местах лишения свободы, тайные содержания людей под стражей и другие связанные с вооруженным конфликтом нарушения", - говорится в тексте.

Также там вспомнили о СБУ, которая, "несмотря на многочисленные документально подтвержденные свидетельства бывших задержанных, отрицает свою причастность к тайному удержанию людей под стражей и насильственным исчезновениям".

"В августе сотрудники СБУ незаконно задержали и подвергли пыткам женщину, которую впоследствии объявили российским агентом и предъявили ей обвинения в государственной измене", - сообщает HRW.

Заявления этой женщины о применении к ней пыток, согласно информации, власти не расследовали.

Речь идет и об отсутствии надлежащей санитарной и другой инфраструктуры в пунктах пересечения на линии разграничения, о минах и обстрелах.

Также организация указывает на проблему, когда люди долго ждут на пунктах пропуска при экстремальных температурах.

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При этом в отчете упоминаются и позитивные шаги украинских властей для облегчения пересечения линии разграничения.

В тексте говорится о полном пренебрежении принципами верховенства права в самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Согласно отчету, там произвольно задерживают и похищают людей, неделями удерживают их без контактов с адвокатами, семьями и внешним миром.

"Общее отсутствие верховенства права в районах, контролируемых сепаратистами, приводит к злоупотреблениям в отношении задержанных", - говорят в HRW.

По данным СММ ОБСЕ, по состоянию на середину ноября 425 гражданских были ранены или убиты в 2017 году, что превышает показатель предыдущего года.

Расследование преступлений

Речь идет и о расследовании преступлений во время акций протеста в 2014 году, которые привели к смене власти в Украине.

"Через четыре года после Майдана власть демонстрирует нежелание обеспечить эффективное судебное преследование тех, кто причастен к гибели более ста человек и ко многим другим преступлениям", - говорят в организации.

Также HRW критикует расследование дела, касающегося событий в Одессе 2 мая 2014 года.

Крым

Оценивает отчет и ситуацию с правами человека в Крыму.

"Российские власти полностью подавили открытую критику действий России в Крыму, используя в частности уголовное преследование", - говорится в тексте.

Из-за своей проукраинской позиции объектом репрессий со стороны российских властей стали крымские татары. Их подвергают уголовному преследованию и безосновательно обвиняют в сепаратизме и терроризме.

Что советуют?

В связи с этим Human Rights Watch считает, что основными задачами украинского правительства и его международных партнеров должно стать привлечение к ответственности причастных к пыткам и насильственным исчезновениям.

Также власти должны эффективно расследовать нападения на журналистов, представителей антикоррупционных и правозащитных организаций.

Всемирный доклад насчитывает 643 страницы и рассматривает ситуацию с правами человека в более чем 90 странах мира.