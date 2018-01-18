АТО: за сутки еще один погибший
За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции погиб еще один украинский военнослужащий.
Боец Вооруженных сил Украины погиб во время одного из обстрелов.
Всего за сутки вдоль линии разграничения на Донбассе было зафиксировано 7 обстрелов позиций ВСУ.
Украинские военные были вынуждены дважды открываать ответный огонь, но из оружия, разрешенного Минскими соглашениями. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в сети Facebook.
Всего за прошедшие сутки погибло трое украинских военных.
Как сообщала BBC Украина, двое военнослужащих погибли в результате подрыва на неизвестном взрывном устройствее. Еще пять получили ранения и находятся в больнице.
За прошедшие сутки сепаратисты на луганском направлении активизировались в районе Светлодарской дуги, огонь велся вокруг населенного пункта Луганское.
Были зафиксированы обстрелы и на донецком направлении: вблизи Песков, в районе Верхнеторецкого, Новотроицкого, Авдеевки, а также возле Гранитного.
Как сообщала BBC Украина, за 2017 год безвозвратные потери Вооруженных сил Украины составляют почти две сотни военнослужащих.