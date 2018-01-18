АТО: за сутки еще один погибший

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За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции погиб еще один украинский военнослужащий.

Боец Вооруженных сил Украины погиб во время одного из обстрелов.

Всего за сутки вдоль линии разграничения на Донбассе было зафиксировано 7 обстрелов позиций ВСУ.

Украинские военные были вынуждены дважды открываать ответный огонь, но из оружия, разрешенного Минскими соглашениями. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в сети Facebook.

Всего за прошедшие сутки погибло трое украинских военных.

Как сообщала BBC Украина, двое военнослужащих погибли в результате подрыва на неизвестном взрывном устройствее. Еще пять получили ранения и находятся в больнице.

За прошедшие сутки сепаратисты на луганском направлении активизировались в районе Светлодарской дуги, огонь велся вокруг населенного пункта Луганское.

Были зафиксированы обстрелы и на донецком направлении: вблизи Песков, в районе Верхнеторецкого, Новотроицкого, Авдеевки, а также возле Гранитного.

Как сообщала BBC Украина, за 2017 год безвозвратные потери Вооруженных сил Украины составляют почти две сотни военнослужащих.