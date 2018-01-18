В четверг в Украине будет бушевать непогода
В четверг в Украине вследствие влияния активного циклона ожидается существенное осложнение погодных условий. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
Наибольшее количество осадков, по словам главы ГСЧС Николая Чечеткина, ожидается в ночь на 18 января.
Согласно сообщению, в Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях прогнозируют сильные и очень сильные снегопады, метели, местами может образоваться снежный покров высотой до 40 сантиметров.
В Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях дожди будут переходить в снег.
В Киеве обещают до 20 сантиметров снега.
- В центре Украины обещают мощные снегопады
- Обсерватория под звездами: история спасателей с горы Поп Иван
Во многих областях порывы ветра усилятся до 20-28 метров в секунду. На дорогах гололедица.
Прогнозируют, что в горах Ивано-Франковской и Закарпатской областей удерживается значительная снеголавинная опасность (III уровень).
В результате мокрого снега и порывов ветра произошло обесточивание 15 населенных пунктов в 3 областях.
На некоторых автодорогах ограничено движение крупногабаритного грузового транспорта. В частности, ограничения будут действовать на въездах в Киевскую область.
На трассах обустраивают стационарные пункты обогрева.
"Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям призывает не выезжать за пределы населенных пунктов в период осложнения погодных условий, чтобы не оказаться в снежном плену на дорогах!" - сообщили в ГСЧС.
В среду в правительстве Николай Чечеткин сообщил, что спасателей перевели в режим повышенной готовности.
"Все необходимое для адекватного реагирования на угрозы и вызовы у нас есть", - сказал он.
Уже с воскресенья, 21 января, Гидрометцентр прогнозирует потепление на всей территории Украины.