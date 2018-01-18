В четверг в Украине будет бушевать непогода

Копірайт зображення UNIAN Image caption В Киеве ожидают образования снежного покрова высотой до 20 сантиметров

В четверг в Украине вследствие влияния активного циклона ожидается существенное осложнение погодных условий. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Наибольшее количество осадков, по словам главы ГСЧС Николая Чечеткина, ожидается в ночь на 18 января.

Согласно сообщению, в Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях прогнозируют сильные и очень сильные снегопады, метели, местами может образоваться снежный покров высотой до 40 сантиметров.

В Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях дожди будут переходить в снег.

В Киеве обещают до 20 сантиметров снега.

Во многих областях порывы ветра усилятся до 20-28 метров в секунду. На дорогах гололедица.

Прогнозируют, что в горах Ивано-Франковской и Закарпатской областей удерживается значительная снеголавинная опасность (III уровень).

В результате мокрого снега и порывов ветра произошло обесточивание 15 населенных пунктов в 3 областях.

Копірайт зображення dsns.gov.ua Image caption На трассах обустраивают стационарные пункты обогрева

На некоторых автодорогах ограничено движение крупногабаритного грузового транспорта. В частности, ограничения будут действовать на въездах в Киевскую область.

На трассах обустраивают стационарные пункты обогрева.

"Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям призывает не выезжать за пределы населенных пунктов в период осложнения погодных условий, чтобы не оказаться в снежном плену на дорогах!" - сообщили в ГСЧС.

В среду в правительстве Николай Чечеткин сообщил, что спасателей перевели в режим повышенной готовности.

"Все необходимое для адекватного реагирования на угрозы и вызовы у нас есть", - сказал он.

Уже с воскресенья, 21 января, Гидрометцентр прогнозирует потепление на всей территории Украины.