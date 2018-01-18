Больше 50 человек погибли в загоревшемся автобусе в Казахстане

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В Актюбинской области на западе Казахстана в результате возгорания автобуса погибли 52 человека. По предварительным данным, погибшие - граждане Узбекистана.

Автобуса загорелся приблизительно в 10:30 по местному времени (6:30 по Киеву) на 1068-м км трассы Самара - Шымкент, в 10 км от поселка Калыбай.

"Во время движения произошло загорание пассажирского автобуса марки "Икарус". В салоне находились 55 пассажиров и два водителя", - сообщил официальный представитель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Руслан Иманкулов.

Пять человек, находившиеся в автобусе, смогли спастись - им удалось выбраться из горящего автобуса. Сейчас им оказывается медицинская помощь, у них ожоги легкой степени тяжести.

Среди выживших - оба водителя, граждане Казахстана, сообщает комитет по чрезвычайным ситуациям, подчеркивая, что это предварительная информация.

"Остальные 52 человека погибли на месте", - сказал Иманкулов.

В областном департаменте ЧС ранее уточнили, что погибшие - граждане Узбекистана, граждан Казахстана и России среди пассажиров не было.

"Автобус ехал из Узбекистана в Россию", - сказал собеседник РИА Новости.

МЧС Узбекистана проверяет эту информацию, сообщил представитель ведомства.

Телеканал "Россия 24" показал видео, снятое очевидцем рядом с местом происшествия.