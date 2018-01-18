Южная Корея - "за" переговоры с КНДР: "Мы должны использовать шанс"

Image caption Кан Гён Хва: "Я думаю, мы понимаем Северную Корею лучше, чем кто-либо другой"

Южная Корея будет продолжать переговоры с Северной Кореей, несмотря на предупреждения мировой общественности о том, что Пхеньян хочет выиграть время для того, чтобы продолжить развитие своей ядерной программы.

Об этом заявила министр иностранных дел Республики Корея Кан Гён Хва в интервью BBC.

"Я думаю, мы понимаем Северную Корею лучше, чем кто-либо другой. Наши дискуссии с ними продолжаются на протяжении десятилетий. Мы не могли прийти к каким-либо договоренностям в последнее время, поэтому сейчас появилась прекрасная возможность сделать это", - заявила Хва.

Копірайт зображення Reuters Image caption В январе Северная и Южная Кореи провели первые за более чем два года официальные переговоры

Кан Гён Хва также заявила, что Южная Корея и ее союзники занимают абсолютно единую позицию в вопросе ядерного разоружения Корейского полуострова.

Также министр выступает за увеличение поставок гуманитарной помощи Северной Кореи, поскольку санкции в отношении КНДР уже произвели ощутимый негативный эффект.

Ранее Северная и Южная Корея договорились, что их команды будут идти вместе под флагом "единой Кореи" на Зимних Олимпийских играх, которые в следующем месяце пройдут в Южной Корее.

Копірайт зображення AFP Image caption Флаг "воссоединения" символизирует стремление Севера и Юга преодолеть почти 70-летний раздор

В среду госсекретарь США Рекс Тиллерсон согласился с тем, что санкции "действительно наносят вред", выражая при этом уверенность, что давление в конце концов заставит Северную Корею начать переговоры по поводу своих ракетной и ядерной программ.

Кроме того, в среду министр иностранных дел Японии Таро Коно призвала международное сообщество "не быть наивными" в отношении КНДР, несмотря на некоторое снижение напряженности на Корейском полуострове.

В прошлом году президент США Дональд Трамп заявил, что Америка уничтожит Северную Корею, если будет вынуждена защищать себя или своих союзников.