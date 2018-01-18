"СМС-бомба" - новый баг в телефонах Apple?

Копірайт зображення Getty Images Image caption В Apple пока никак не комментируют данную проблему

IT-специалисты обнаружили новую "смс-бомбу", которая влияет на работу Apple iPhone и Mac.

Абрахам Масри, разработчик программного обеспечения, сообщил в Twitter об ошибке, которая приводит к сбою в работе iPhone, а в некоторых случаях даже вызывает его самопроизвольные перезагрузки.

Обычное сообщение, содержащее ссылку на сайт GitHub, может привести к активации ошибки, даже если получатель не переходил по адресу ссылки.

Масри рассказал, что он "всегда сообщает об ошибках", прежде чем заявлять об этом публично. Впрочем, в компании Apple пока не прокомментировали данную проблему.

На устройстве Mac, согласно сообщениям, ошибка вызывает замедление и аварийное завершение работы браузера Safari.

Не паникуйте

Однако пользователям не стоит слишком беспокоиться.

Эксперт по вопросам безопасности Грэм Клули в своем блоге пишет, что ошибка не содержит в себе ничего сверхъестественного, а просто очень раздражает.

Ошибка вызывает сбой веб-браузера Safari, а также приводит к замедлению в работе компьютера с ОС Mac.

"Это неприятно, но, к счастью, не так опасно, как похищение данных с вашего компьютера или открытие доступа к файлам".