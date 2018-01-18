Погибшие люди и перевернутые грузовики: на север Европы обрушился ураган
Четыре человека стали жертвами урагана, обрушившегося на страны Северной Европы. Люди погибли из-за падения деревьев и строительных конструкций.
Три человека погибли в Нидерландах, еще один - на северо-западе Германии.
Порывы ветра до 140 км/ч привели к транспортному хаосу.
Все поезда дальнего следования и региональные поезда в четверг были отменены. Вылеты из амстердамского аэропорта Схипхол, одного из самых загруженных в Европе, были приостановлены.
Голландские пользователи Twitter опубликовали фотографии перевернутых грузовиков и вырванных с корнем деревьев.
Голландцы использовали гештег #coderood и публиковали фотографии вреда, причиненного ураганом.
Национальный сайт транспортной сети VID сообщил о 17 грузовиках, перевернутых сильным ветром.
Голландская железная дорога и оператор железнодорожного транспорта ProRail сообщили, что ветер повредил линии электропередач, также пострадали некоторые железнодорожные пути.
Хаос в Германии
Сильный ветер также вырывал с корнями деревья в западных регионах Германии, где ураган назвали "Фридерик".
Национальный оператор железнодорожных перевозок Deutsche Bahn уже приостановил движение транспорта в земле Северный Рейн-Вестфалия, соседней земле Рейнланд-Пфальц и Нижней Саксонии.
В Германии также отменили десятки авиарейсов. В аэропорту Кельн/Бонн отменен каждый четвертый рейс.