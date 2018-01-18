Погибшие люди и перевернутые грузовики: на север Европы обрушился ураган

Копірайт зображення EPA/GINOPRESS B.V. Image caption Последствия урагана в Нидерландах

Четыре человека стали жертвами урагана, обрушившегося на страны Северной Европы. Люди погибли из-за падения деревьев и строительных конструкций.

Три человека погибли в Нидерландах, еще один - на северо-западе Германии.

Порывы ветра до 140 км/ч привели к транспортному хаосу.

Все поезда дальнего следования и региональные поезда в четверг были отменены. Вылеты из амстердамского аэропорта Схипхол, одного из самых загруженных в Европе, были приостановлены.

Голландские пользователи Twitter опубликовали фотографии перевернутых грузовиков и вырванных с корнем деревьев.

Голландцы использовали гештег #coderood и публиковали фотографии вреда, причиненного ураганом.

Национальный сайт транспортной сети VID сообщил о 17 грузовиках, перевернутых сильным ветром.

Голландская железная дорога и оператор железнодорожного транспорта ProRail сообщили, что ветер повредил линии электропередач, также пострадали некоторые железнодорожные пути.

Хаос в Германии

Сильный ветер также вырывал с корнями деревья в западных регионах Германии, где ураган назвали "Фридерик".

Национальный оператор железнодорожных перевозок Deutsche Bahn уже приостановил движение транспорта в земле Северный Рейн-Вестфалия, соседней земле Рейнланд-Пфальц и Нижней Саксонии.

В Германии также отменили десятки авиарейсов. В аэропорту Кельн/Бонн отменен каждый четвертый рейс.