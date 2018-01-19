Свитолина обыграла Костюк на Australian Open
Элина Свитолина победила соотечественницу Марту Костюк на Открытом чемпионате Австралии по теннису. Поединок закончился со счетом 6:2, 6:2.
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Так Свитолина впервые в карьере прошла в четвертый круг Australian Open. На данный момент спортсменка занимает 4-е место в мировом рейтинге теннисистов и, вместе с румынкой Симоной Халеп, является фавориткой нынешнего соревнования.
"Я очень люблю приезжать на Australian Open, но никогда не проходила дальше третьего круга. Это было немного грустно - играть против украинской девушки. Всегда трудно играть с земляками, но я очень счастлива, что все еще остаюсь в турнире "- цитируют Свитлолину на официальной странице соревнований.
Для 15-летней Марты Костюк, несмотря на поражение, попадание в 3-й круг Australian Open стало значительным достижением.
"Первая ракетка Украины Элина Свитолина обыграла свою соотечественницу, которая однажды может отнять у нее лидерство, но этот день пока не наступил", - говорится в статье на официальной странице турнира.
BBC Украина уже рассказывала истори взлета "украинской сенсации".
На турнир такого уровня она попала впервые, благодаря квалификации. Хотя в 2017 году Марта выиграла юниорский Australian Open.
В матче первого круга украинка выиграла у китаянки Шуай Пен со счетом 6:2, 6:2, а во втором - победила австралийку Оливию Роговску (6:3, 7:5).
Пока Костюк занимает 521-е место в международном рейтинге теннисистов.
Женский финал на Australian Open состоится 27 января.
Призовой фонд соревнований составляет 55 млн австралийских долларов (это более 40 млн долларов США).