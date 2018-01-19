Свитолина обыграла Костюк на Australian Open

Копірайт зображення Cameron Spencer/Getty Images Image caption Марта Костюк поздравляет Элину Свитолину после того, как Свитолина выиграла свой третий матч на Australian Open, 19 января 2018, Австралия

Элина Свитолина победила соотечественницу Марту Костюк на Открытом чемпионате Австралии по теннису. Поединок закончился со счетом 6:2, 6:2.

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Так Свитолина впервые в карьере прошла в четвертый круг Australian Open. На данный момент спортсменка занимает 4-е место в мировом рейтинге теннисистов и, вместе с румынкой Симоной Халеп, является фавориткой нынешнего соревнования.

Копірайт зображення Fiona Hamilton/ Getty Images Image caption Элина Свитолина из Украины с питоном на плечах во время третьего дня открытия Australian Open, 17 января 2018 года в Мельбурне, Австралия

"Я очень люблю приезжать на Australian Open, но никогда не проходила дальше третьего круга. Это было немного грустно - играть против украинской девушки. Всегда трудно играть с земляками, но я очень счастлива, что все еще остаюсь в турнире "- цитируют Свитлолину на официальной странице соревнований.

Для 15-летней Марты Костюк, несмотря на поражение, попадание в 3-й круг Australian Open стало значительным достижением.

"Первая ракетка Украины Элина Свитолина обыграла свою соотечественницу, которая однажды может отнять у нее лидерство, но этот день пока не наступил", - говорится в статье на официальной странице турнира.

BBC Украина уже рассказывала истори взлета "украинской сенсации".

Копірайт зображення Vince Caligiuri/Getty Images Image caption Марта Костюк на пляже Альберта Парка в 4-й день открытия Australian Open, 18 января 2018 года в Мельбурне, Австралия

На турнир такого уровня она попала впервые, благодаря квалификации. Хотя в 2017 году Марта выиграла юниорский Australian Open.

В матче первого круга украинка выиграла у китаянки Шуай Пен со счетом 6:2, 6:2, а во втором - победила австралийку Оливию Роговску (6:3, 7:5).

Пока Костюк занимает 521-е место в международном рейтинге теннисистов.

Женский финал на Australian Open состоится 27 января.

Призовой фонд соревнований составляет 55 млн австралийских долларов (это более 40 млн долларов США).