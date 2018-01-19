Ученые разрабатывают универсальный тест на рак

Копірайт зображення Getty Images Image caption Ученые говорят. что это огромное достижение в медицине

Ученые приблизились к одному из величайших достижений в медицине - универсальному тесту крови на рак.

Команда Университета Джонса Хопкинса (США) испытала метод, который выявляет восемь форм заболевания.

Он предусматривает ежегодное обследование по выявлению рака на ранних стадиях. Британские эксперты говорят, что это чрезвычайное достижение.

Опухоли оставляют крошечные следы во время мутации ДНК и белки, которые есть в крови.

Испытания провели на 1005 пациентах с раком яичников, печени, желудка, поджелудочной железы, пищевода, кишечника, легких, который еще не распространился на другие ткани.

У 70% обнаружили рак.

Врач медицинской школы Университета Джонса Хопкинса Кристиан Томасетти рассказал ВВС: "Раннее выявление заболевания является критическим, и результаты очень интересны".

"Я думаю, это может иметь огромное влияние на смертность от рака", - говорит врач.

Чем раньше обнаружат рак у человека, тем больше шансов его вылечить.

Пять из восьми видов рака не имеют методов диагностики на ранних стадиях.

Например, рак поджелудочной железы имеет лишь несколько симптомов. Его обнаруживают настолько поздно, что четыре из пяти пациентов умирают в тот же год, когда у них диагностируют это заболевание.

Г-н Томасетти считает, что выявление опухоли на стадии, когда ее еще можно удалить, стало бы огромным достижением для сохранения жизни.

Этот тест пока испытывают на людях, у которых диагностировали рак.

Есть надежда на то, что он может дополнять другие инструменты обследования, такие как маммография и колоноскопия.

Врач Томасетти рассказал BBC: "Мы предусматриваем анализ крови, который сможем проводить раз в год".

Копірайт зображення Фото видання Science Image caption Новый тест может обнаружить рак молочной железы

Издание Science пишет, что такой тест является важным открытием, поскольку он ищет мутированную ДНК и белки.

Анализ увеличения количества мутаций и белков позволит выявить более широкий круг раковых заболеваний.

Руководитель команды центра эволюции и рака британского Института онкологических исследований, врач Герхард Аттард сообщил ВВС: "Это имеет огромный потенциал".

"Я очень взволнован. Это святой Грааль! Это анализ крови для диагностики рака без каких-либо других процедур, таких как сканирование или колоноскопия", - говорит он.

По его словам, ученые приблизились вплотную к применению теста крови на рак.

Но врач предупреждает, что до сих пор существует неопределенность по поводу того, что делать после диагностирования рака.

Ведь в некоторых случаях лечение может быть тяжелее, чем жизнь с раком, который может быть опасным для жизни не сразу.