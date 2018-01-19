В России ученик напал с топором на одноклассников

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В поселке Сосновый Бор в столице Бурятии Улан-Удэ совершено нападение на школу. В результате пострадали семь человек, включая учительницу и подростка, который, как сообщается, был вооружен топором. Он был задержан и под конвоем доставлен в больницу.

Как говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета России (СКР), утром в пятницу девятиклассник "с топором напал на учеников седьмого класса, а затем при помощи бутылки с воспламеняющейся жидкостью поджег учебное помещение".

Подозреваемый подросток задержан, возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних" и "Халатность". Дело, как и инцидент в школе в Перми, будет расследовать центральный аппарат СКР.

"Никаких данных о прочих соучастниках возможных пока не подтверждается", - сказал зампред правительства Бурятии по безопасности Петр Мордовской.

Ранее власти республики сообщали, что нападавших было трое, а возгорание произошло перед тем, как на школьников напали с топором.

"В школе они надели маски, злоумышленники бросили в кабинет русского языка и литературы, где проходил урок у учеников 7 класса, бутылку с зажигательной смесью", - говорилось в сообщении на сайте правительства республики.

Когда ученики и учительница выбегали из кабинета, где начался пожар, подростки начали наносить им телесные повреждения, следовало из сообщения.

Один из нападавших, по данным республиканских властей, ранил себя при задержании и под конвоем был доставлен в больницу, поиски остальных нападавших продолжаются.

СКР же настаивает, что нападавший был только один. "Он госпитализирован после попытки суицида", - сказала официальный представитель комитета Светлана Петренко.

Копірайт зображення ТАСС Image caption Нападавший бросил в класс бутылку с воспламеняющейся жидкостью

Дети, пострадавшие при нападении на школу, получили резаные раны, у одной из девочек ампутирован палец, сообщил журналистам министр здравоохранения региона Дамбинима Самбуев.

"Пострадавшим детям 13 лет, все они учатся в одном классе. Они получили существенные травмы: это резаные раны от топора, ожогов нет. У одной девочки травматическая ампутация второго пальца. У одного мальчика травмы головы, спина повреждена и конечности", - сказал Самбуев.

Всего пострадавших семеро - шесть детей и учительница 44 лет, сообщили в правительстве Бурятии. Все раненые госпитализированы, двое из них - в тяжелом состоянии.

После нападения из школы были эвакуированы более 500 человек. Министр образования Бурятии Баир Баторов сообщил, что занятия в школе отменены.

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По словам неназванного источника Интерфакса, причиной нападения стал конфликт, который произошел между девятиклассником и его ровесниками по школьной параллели.

По данным агентства, власти не исключают связь между нападением на школу в Улан-Удэ с недавней атакой на школу в Перми, где двое подростков наносили удары ножами ученикам 4 класса и учительнице.

"Правоохранительные органы изучают все версии произошедшего, в том числе и о взаимосвязи всех трех происшествий посредством социальных сетей", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, Интерфакс со ссылкой на анонимный источник пишет, что напавшему на школу в столице Бурятии не удалось подговорить других подростков присоединиться к нему: "Перед нападением на школу подросток искал сообщников среди своих приятелей, но в итоге напал на школу в одиночку".