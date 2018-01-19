Стрельба в Одессе: трое полицейских ранены, злоумышленник убит
В результате перестрелки в центре Одессы, которая произошла днем 19 января, ранены трое полицейских.
Злоумышленника, которым, по данным местных СМИ, оказался 60-летний мужчина, застрелили на месте.
Инцидент произошел в районе улиц Новосельского и Старопортофранковской возле школы №122.
Раненых полицейских доставили в больницу.
Один из них в тяжелом состоянии, сообщил в Facebook Руслан Форостяк, советник руководителя полиции Одесской области.
Руслан Форостяк сообщил, что участковый и оперативник Приморского отдела полиции Одессы отрабатывали определенный адрес. Там якобы скрывался мужчина, которого полиция искала за хулиганство с применением огнестрельного оружия.
"Правонарушитель применил огнестрельное оружие, ранив трех полицейских, и был застрелен на месте правоохранителями, которых вызвали на подмогу", - сказал Форостяк.
Одесское издание Думская пообщалось с очевидцами, которые рассказали, что погиб 60-летний житель дома №48.
По словам людей, мужчина пять лет скрывался от правоохранителей.