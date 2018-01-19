Стрельба в Одессе: трое полицейских ранены, злоумышленник убит

Копірайт зображення UNIAN Image caption В результате перестрелки в Одессе погиб человек, 19 января 2018

В результате перестрелки в центре Одессы, которая произошла днем 19 января, ранены трое полицейских.

Злоумышленника, которым, по данным местных СМИ, оказался 60-летний мужчина, застрелили на месте.

Инцидент произошел в районе улиц Новосельского и Старопортофранковской возле школы №122.

Раненых полицейских доставили в больницу.

Один из них в тяжелом состоянии, сообщил в Facebook Руслан Форостяк, советник руководителя полиции Одесской области.

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Руслан Форостяк сообщил, что участковый и оперативник Приморского отдела полиции Одессы отрабатывали определенный адрес. Там якобы скрывался мужчина, которого полиция искала за хулиганство с применением огнестрельного оружия.

"Правонарушитель применил огнестрельное оружие, ранив трех полицейских, и был застрелен на месте правоохранителями, которых вызвали на подмогу", - сказал Форостяк.

Одесское издание Думская пообщалось с очевидцами, которые рассказали, что погиб 60-летний житель дома №48.

По словам людей, мужчина пять лет скрывался от правоохранителей.