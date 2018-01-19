Копірайт зображення УНІАН Image caption В Украине уже восемь человек умерли от кори

В Украине от кори умер еще один ребенок.

Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун во время выступления в парламенте.

"Вчера стало известно о еще одной смерти от кори - это ребенок, который не был вакцинирован. Это восьмой случай смерти с момента начала вспышки", - сказала Супрун.

По ее словам, в течение 2017 года в Украине было зарегистрировано 4782 случая кори, и за две недели 2018 года уже заболело 1285 детей и взрослых.

Она отметила, что когда люди умирают от болезней, которые можно предупредить прививкой - это является ничем иным, как трагедией для общества.

И.о. министра также рассказала о ситуации с вакцинацией в Украине.

"По состоянию на начало года в учреждениях здравоохранения в наличии 516 тысяч доз вакцин. В апреле ожидается поставка еще миллиона доз, а в октябре - еще миллиона доз", - говорит Супрун.

Копірайт зображення УНІАН Image caption Минздрав предлагает усилить ответственность за отказ от вакцинации

Научные данные свидетельствуют, что в случае охвата вакцинацией не менее 95% детей и взрослых, через месяц или полтора вспышки кори могут прекратиться, добавила она.

Глава МЗ призвала депутатов усилить ответственность за отказ от вакцинации.

"Для следующих шагов нам нужна ваша помощь. Первое - внести изменения в законы Украины, которые регламентируют вопросы вакцинации, и усилить ответственность за отказ от вакцинации, как это сделано во всем цивилизованном мире", - сказала министр.

Кроме того, она призвала принять новую национальную программу иммунизации, подготовленную Минздравом.