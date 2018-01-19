Черкассы без воды. В городе чрезвычайная ситуация

Копірайт зображення Ralph Orlowski/Getty Images Image caption Целый город остался без воды

В Черкассах уже второй день нет воды.

Местные информационные ресурсы сообщают, что непогода повредила электросети. В результате без питания осталась Днепровская водоочистная станция, которая дает воду городу.

"В Черкассах сейчас создается критическая ситуация с ликвидацией последствий непогоды", - цитирует слова черкасского городского головы Анатолия Бондаренко сайт мэрии.

По его словам, сначала произошла авария на линиях электропередач, а утром возникла друга. Это стало причиной того, что в городе нет воды.

"Добраться до места повреждения мешают поваленные деревья", - говорит мэр и добавляет, что спасатели и другие структуры пытаются разрешить ситуацию.

В пресс-службе городской мэрии ВВС Украина сообщили, что власти приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации.

Жители Черкасс подтвердили ВВС Украина, что воды нет уже два дня.

"По всему городу уже второй день воды нет. Ночью на короткий период включили, но она снова исчезла", - рассказывает одна из жительниц города.

По ее словам, школы и детские сады не работают.

Городской сайт "Обо всем" цитирует директора "Черкассыводоканала" Сергея Овчаренко. Он говорит, что на данный момент пока информация неутешительная.

"Сейчас работает насосная станция третьего подъема, работает один насосный агрегат. Уровень в резервуарах катастрофически падает, поэтому воды осталось где-то на полтора-два часа работы, при том, что воды в городе практически нет", - говорит Овчаренко.

Он уверяет, если энергетики отремонтируют линию в течение 2-3 часов, тогда подачу сразу восстановят.

Но если этот процесс займет больше времени, то есть угроза, что воздух попадет в трубопроводы. Тогда время подача воды увеличится на 10-12 часов.

Власти города решили подвозить воду в жилые дома и больницы.

Другой местный ресурс "Черкасская live" сообщает, что одна из городских больниц осталась без электроснабжения, воды и отопления. Пациентов эвакуируют.