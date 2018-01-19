ВВС Украина ищет выпускающего редактора
Всемирная Служба ВВС (BBC World Service) объявляет конкурс на временное замещение должности выпускающего редактора в Киевском бюро ВВС Украина.
Мы предлагаем срочный контракт на 0,75 ставки сроком на полгода.
Работая в команде ВВС Украина, выпускающий редактор должен контролировать качество мультимедийных и текстовых материалов, генерировать темы публикаций, следить за текущими событиями в оперативном режиме и своевременно обновлять главную страницу сайта.
Требования к кандидату:
- знания украинской и международной политической, экономической и общественной ситуации,
- свободное владение украинским и английским языками,
- высокая грамотность,
- уметь писать информационные сообщения и переводить на украинский и английский,
- оперативно редактировать большие массивы текста,
- контроль за содержание новостной ленты и продуцирование эксклюзивных комментариев,
- знание и использование различных форматов онлайн-материалов,
- опыт работы в журналистике и соответствующее образование,
- отличное знание ПК и способности к овладению новыми техническими навыками,
- творческий подход, инициативность, ответственность.
Подробнее об этой вакансии можно узнать здесь.
Если Вы пройдете конкурс, согласно политике ВВС, Вы не сможете работать в другой медийной компании в Украине, которая считается конкурентом ВВС.