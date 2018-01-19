ВВС Украина ищет выпускающего редактора

  • 19 января 2018
ВВС Україна

Всемирная Служба ВВС (BBC World Service) объявляет конкурс на временное замещение должности выпускающего редактора в Киевском бюро ВВС Украина.

Мы предлагаем срочный контракт на 0,75 ставки сроком на полгода.

Работая в команде ВВС Украина, выпускающий редактор должен контролировать качество мультимедийных и текстовых материалов, генерировать темы публикаций, следить за текущими событиями в оперативном режиме и своевременно обновлять главную страницу сайта.

Требования к кандидату:

  • знания украинской и международной политической, экономической и общественной ситуации,
  • свободное владение украинским и английским языками,
  • высокая грамотность,
  • уметь писать информационные сообщения и переводить на украинский и английский,
  • оперативно редактировать большие массивы текста,
  • контроль за содержание новостной ленты и продуцирование эксклюзивных комментариев,
  • знание и использование различных форматов онлайн-материалов,
  • опыт работы в журналистике и соответствующее образование,
  • отличное знание ПК и способности к овладению новыми техническими навыками,
  • творческий подход, инициативность, ответственность.

Подробнее об этой вакансии можно узнать здесь.

Если Вы пройдете конкурс, согласно политике ВВС, Вы не сможете работать в другой медийной компании в Украине, которая считается конкурентом ВВС.