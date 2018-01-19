ВВС Украина ищет выпускающего редактора

Всемирная Служба ВВС (BBC World Service) объявляет конкурс на временное замещение должности выпускающего редактора в Киевском бюро ВВС Украина.

Мы предлагаем срочный контракт на 0,75 ставки сроком на полгода.

Работая в команде ВВС Украина, выпускающий редактор должен контролировать качество мультимедийных и текстовых материалов, генерировать темы публикаций, следить за текущими событиями в оперативном режиме и своевременно обновлять главную страницу сайта.

Требования к кандидату:

знания украинской и международной политической, экономической и общественной ситуации,

свободное владение украинским и английским языками,

высокая грамотность,

уметь писать информационные сообщения и переводить на украинский и английский,

оперативно редактировать большие массивы текста,

контроль за содержание новостной ленты и продуцирование эксклюзивных комментариев,

знание и использование различных форматов онлайн-материалов,

опыт работы в журналистике и соответствующее образование,

отличное знание ПК и способности к овладению новыми техническими навыками,

творческий подход, инициативность, ответственность.

Подробнее об этой вакансии можно узнать здесь.

Если Вы пройдете конкурс, согласно политике ВВС, Вы не сможете работать в другой медийной компании в Украине, которая считается конкурентом ВВС.