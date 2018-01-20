Первый год Трампа был успешным для Украины - эксперты

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В субботу исполняется ровно год со дня инаугурации президента США Дональда Трампа. Что за это время изменилось в отношениях Украины и США и стали ли они лучше?

Украинские эксперты, с которыми побеседовала ВВС Украина, считают, что первый год президентства Дональда Трампа был в общем достаточно успешным для украинско-американских отношений.

Директор европейской программной инициативы международного фонда "Возрождение" Дмитрий Шульга говорит: "Год получился неожиданно хорошим по сравнению с первоначальными прогнозами".

По его словам, многие в Украине еще во время американской избирательной кампании нелестно высказывались по поводу перспектив двусторонних отношений в случае победы Трампа.

"Сегодня можно сказать, что американская политика в отношении Украины и России не претерпела кардинальных изменений", - говорит Шульга.

Более того, отмечает эксперт, США ужесточили санкции против России и продолжают поддерживать Украину.

"Поэтому год в целом был успешным", - констатирует он.

Директор Киевского офиса Института Кеннана Екатерина Смаглий также считает этот год был успешным для двусторонних отношений.

"В целом год был успешным. Не оправдались страхи нашего политикума о том, что Трамп полностью отдастся России", - говорит она.

Вместе с тем, по словам эксперта, сотрудничество было бы еще крепче, если бы Украина лучше выполняла взятые на себя обязательства. Особенно те, которые касаются проведения реформ.

И именно от этого, по мнению Смаглий, будет зависеть дальнейшее развитие отношений.

Копірайт зображення АДМІНІСТРАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНА Image caption Петр Порошенко вышел к журналистам после встречи с Дональдом Трампом, июнь 2017 года

Эксперт Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач соглашается, что первый год президентства Трампа был успешным для Украины.

"Я думаю, что опасения в отношении президента Трампа и его негативного влияния на украинско-американские отношения были преувеличенными и неоправданными", - считает Горбач.

По его словам, этот год был более эффективным для двусторонних отношений, чем все годы президентства Барака Обамы.

По его словам, усиливается экономическое и военно-техническое сотрудничество между Украиной и США. Кроме того, американская сторона усиливает политику санкций против РФ.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Петр Порошенко и Дональд Трамп впервые встретились в Овальном кабинете Белого дома, июнь 2017 года

Директор Центра "Новая Европа" Алёна Гетманчук говорит, что главным достижением за год президенства Трампа является то, что США продолжают оставаться партнером Украины в контексте сдерживания российской агрессии.

"Несмотря на все прогнозы и персональные убеждения Трампа, Белый дом не превратился не только в игрока в команде Кремля, но и в стороннего наблюдателя, некоего рефери, в украинско-российском конфликте", - считает эксперт.

По ее словам, ни один из самых драматических сценариев, которые вырисовывались на основе заявлений Трампа во время избирательной кампании, не стали реальностью за год его президентства.

Этому способствовали несколько факторов, говорит Гетманчук.

Среди них - внутренняя конъюнктура в США в связи с расследованиями вокруг российского влияния на избирательную кампанию Трампа, а также его склонность принимать решения, противоречащие решениям предыдущего президента Обамы.

По ее словам, теперь Украина должна оправдать те инвестиции, которые вложили в нее западные партнеры.

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В первый год успешность диалога с США зависела от того, насколько удачно Украина могла воспользоваться внутриполитической конъюнктурой в США в отношении России и симпатией к Украине как к жертве российской агрессии со стороны представителей военно-политического и дипломатического блоков администрации.

"Но чем дальше, тем больше все будет зависеть от возможностей Киева оправдать эффективность всех вложенных в Украину политических и финансовых инвестиций Америки", - считает Гетманчук.