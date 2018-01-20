Самодельное "Узи" и гранаты - каким был арсенал "одесского стрелка"
Полиция обнародовала фото арсенала оружия Валентина Дорошенко, погибшего накануне в перестрелке с полицейскими в Одессе.
В результате стрельбы погиб полицейский и еще один человек, двое стражей порядка получили ранения.
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"Оружейный цех"
По данным правоохранителей, оружие, из которого стрелял Валентин Дорошенко, - самодельный 9-мм пистолет-пулемет с магазином на 30 патронов.
"Боеприпас - атипичный патрон и пуля калибра 9 мм с усиленным сердечником, котороя способна пробить полицейский жилет", - написал в Facebook советник главы Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк.
Это не единственное оружие, обнаруженное у Валентина Дорошенко.
В частности сообщается, что в его сумке обнаружили четыре осколочные гранаты.
В полиции добавляют, что в доме погибшего нашли лаз в подвал, где был оборудован "миницех по изготовлению оружия, а также переделанное огнестрельное атипичное оружие".
В доме находились двое ранее судимых мужчин, задержанных в рамках следствия.
Сам Валентин Дорошенко находился в розыске и, по данным одесских СМИ, был связан с экс-депутатом и лидером пророссийской партии "Родина" Игорем Марковым, который также разыскивается правоохранителями.
Незаконное оружие
В МВД сообщают, что за прошлый год правоохранители изъяли почти 2,5 тыс. единиц огнестрельного оружия, 240 тысяч патронов, более 2 тыс. гранат и 72 взрывных устройства.
Список изъятого:
- 109 боевых винтовок и карабинов
- 123 автомата
- 23 пистолета-пулемета
- 1016 пистолетов и револьверов
- 98 охотничьих винтовок и карабинов
- 6 боевых ружей
- 333 единицы самодельного оружия
- 173 охотничьих ружья
- 256 обрезов
- 141 единица другого огнестрельного оружия
- 148 единиц другого оружия
- 239,7 тыс. патронов
- 2,2 тыс. гранат
- 58 мин
- 72 самодельных взрывных устройства
- 78 гранатометов и реактивных систем
- 235 устройств для отстрела патронов несмертельного действия
В отношении почти 7 тыс. человек начато расследование по факту незаконного оборота оружия.
В МВД говорят, что на ухудшение криминогенной ситуации и увеличение оборота незаконного оружия влияют сложные экономические условия (инфляция), а также проведение АТО на Донбассе.
"Отдельным объектом внимания полиции стали военнослужащие, которые после службы в зоне АТО везут домой оружие и взрывчатку, граждане с активной гражданской позицией, беженцы, волонтеры", - поясняют в МВД.
В то же время там добавляют, что многие люди сами бращаются в полицию, чтобы сдать нелегально хранившееся оружие.