Самодельное "Узи" и гранаты - каким был арсенал "одесского стрелка"

  • 20 января 2018
Копірайт зображення Поліція Одещини
Image caption Самодельный 9-мм пистолет-пулемет с 30-патронным магазином, который использовал "одесский стрелок". По своему принципу действия он напоминает израильские пистолеты-пулеметы "Узи"

Полиция обнародовала фото арсенала оружия Валентина Дорошенко, погибшего накануне в перестрелке с полицейскими в Одессе.

В результате стрельбы погиб полицейский и еще один человек, двое стражей порядка получили ранения.

"Оружейный цех"

Копірайт зображення полиция Одесской области
Image caption В доме мужчины обнаружили сразу несколько самодельных "огнестрелов"

По данным правоохранителей, оружие, из которого стрелял Валентин Дорошенко, - самодельный 9-мм пистолет-пулемет с магазином на 30 патронов.

"Боеприпас - атипичный патрон и пуля калибра 9 мм с усиленным сердечником, котороя способна пробить полицейский жилет", - написал в Facebook советник главы Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк.

Это не единственное оружие, обнаруженное у Валентина Дорошенко.

Копірайт зображення полиция Одесской области
Image caption В подвале был оборудован "цех" для изготовления оружия, говорят в полиции

В частности сообщается, что в его сумке обнаружили четыре осколочные гранаты.

В полиции добавляют, что в доме погибшего нашли лаз в подвал, где был оборудован "миницех по изготовлению оружия, а также переделанное огнестрельное атипичное оружие".

В доме находились двое ранее судимых мужчин, задержанных в рамках следствия.

Сам Валентин Дорошенко находился в розыске и, по данным одесских СМИ, был связан с экс-депутатом и лидером пророссийской партии "Родина" Игорем Марковым, который также разыскивается правоохранителями.

Незаконное оружие

Копірайт зображення МВС
Image caption Проблема незаконного хранения и распространения оружия в Украине стоит достаточно остро

В МВД сообщают, что за прошлый год правоохранители изъяли почти 2,5 тыс. единиц огнестрельного оружия, 240 тысяч патронов, более 2 тыс. гранат и 72 взрывных устройства.

Список изъятого:

  • 109 боевых винтовок и карабинов
  • 123 автомата
  • 23 пистолета-пулемета
  • 1016 пистолетов и револьверов
  • 98 охотничьих винтовок и карабинов
  • 6 боевых ружей
  • 333 единицы самодельного оружия
  • 173 охотничьих ружья
  • 256 обрезов
  • 141 единица другого огнестрельного оружия
  • 148 единиц другого оружия
  • 239,7 тыс. патронов
  • 2,2 тыс. гранат
  • 58 мин
  • 72 самодельных взрывных устройства
  • 78 гранатометов и реактивных систем
  • 235 устройств для отстрела патронов несмертельного действия

В отношении почти 7 тыс. человек начато расследование по факту незаконного оборота оружия.

Копірайт зображення УНІАН
Image caption Самодельное оружие сейчас - не редкость

В МВД говорят, что на ухудшение криминогенной ситуации и увеличение оборота незаконного оружия влияют сложные экономические условия (инфляция), а также проведение АТО на Донбассе.

"Отдельным объектом внимания полиции стали военнослужащие, которые после службы в зоне АТО везут домой оружие и взрывчатку, граждане с активной гражданской позицией, беженцы, волонтеры", - поясняют в МВД.

В то же время там добавляют, что многие люди сами бращаются в полицию, чтобы сдать нелегально хранившееся оружие.

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