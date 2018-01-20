Самодельное "Узи" и гранаты - каким был арсенал "одесского стрелка"

Копірайт зображення Поліція Одещини Image caption Самодельный 9-мм пистолет-пулемет с 30-патронным магазином, который использовал "одесский стрелок". По своему принципу действия он напоминает израильские пистолеты-пулеметы "Узи"

Полиция обнародовала фото арсенала оружия Валентина Дорошенко, погибшего накануне в перестрелке с полицейскими в Одессе.

В результате стрельбы погиб полицейский и еще один человек, двое стражей порядка получили ранения.

"Оружейный цех"

Копірайт зображення полиция Одесской области Image caption В доме мужчины обнаружили сразу несколько самодельных "огнестрелов"

По данным правоохранителей, оружие, из которого стрелял Валентин Дорошенко, - самодельный 9-мм пистолет-пулемет с магазином на 30 патронов.

"Боеприпас - атипичный патрон и пуля калибра 9 мм с усиленным сердечником, котороя способна пробить полицейский жилет", - написал в Facebook советник главы Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк.

Это не единственное оружие, обнаруженное у Валентина Дорошенко.

Копірайт зображення полиция Одесской области Image caption В подвале был оборудован "цех" для изготовления оружия, говорят в полиции

В частности сообщается, что в его сумке обнаружили четыре осколочные гранаты.

В полиции добавляют, что в доме погибшего нашли лаз в подвал, где был оборудован "миницех по изготовлению оружия, а также переделанное огнестрельное атипичное оружие".

В доме находились двое ранее судимых мужчин, задержанных в рамках следствия.

Сам Валентин Дорошенко находился в розыске и, по данным одесских СМИ, был связан с экс-депутатом и лидером пророссийской партии "Родина" Игорем Марковым, который также разыскивается правоохранителями.

Незаконное оружие

Копірайт зображення МВС Image caption Проблема незаконного хранения и распространения оружия в Украине стоит достаточно остро

В МВД сообщают, что за прошлый год правоохранители изъяли почти 2,5 тыс. единиц огнестрельного оружия, 240 тысяч патронов, более 2 тыс. гранат и 72 взрывных устройства.

Список изъятого:

109 боевых винтовок и карабинов

123 автомата

23 пистолета-пулемета

1016 пистолетов и револьверов

98 охотничьих винтовок и карабинов

6 боевых ружей

333 единицы самодельного оружия

173 охотничьих ружья

256 обрезов

141 единица другого огнестрельного оружия

148 единиц другого оружия

239,7 тыс. патронов

2,2 тыс. гранат

58 мин

72 самодельных взрывных устройства

78 гранатометов и реактивных систем

235 устройств для отстрела патронов несмертельного действия

В отношении почти 7 тыс. человек начато расследование по факту незаконного оборота оружия.

Копірайт зображення УНІАН Image caption Самодельное оружие сейчас - не редкость

В МВД говорят, что на ухудшение криминогенной ситуации и увеличение оборота незаконного оружия влияют сложные экономические условия (инфляция), а также проведение АТО на Донбассе.

"Отдельным объектом внимания полиции стали военнослужащие, которые после службы в зоне АТО везут домой оружие и взрывчатку, граждане с активной гражданской позицией, беженцы, волонтеры", - поясняют в МВД.

В то же время там добавляют, что многие люди сами бращаются в полицию, чтобы сдать нелегально хранившееся оружие.