Украинские военные задержали на поле боя диверсанта

Копірайт зображення ANATOLII STEPANOV/AFP/Getty Images Image caption Военные учения украинских бойцов вблизи Мариуполя, апрель 2015 года

Военнослужащие Вооруженных сил Украины в пятницу задержали на поле боя раненого диверсанта сепаратистов "ДНР". Об этом сообщает в Facebook пресс-центр штаба АТО.

В сообщении говорится, что накануне в районе Широкино военные заметили диверсионно-разведывательную группу, которая двигалась в сторону их позиций. Когда расстояние стало критически близким, военные открыли огонь из стрелкового оружия и заставили диверсантов отойти.

ДРГ оставила на поле боя одного раненого. Он был эвакуирован с поля боя, ему оказана медицинская помощь, отмечают в штабе.

Всего за минувшие сутки режим тишины на Донбассе нарушался семь раз, говорится в сообщении.

В пресс-центре АТО сообщают, что ответный огонь открывали только один раз из-за угрозы жизни украинских бойцов.

Выстрелы раздавались вблизи Луганского, Станицы Луганской, Широкино и Водяного.

Ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен.

В то же время медиа самопровозглашенных республик сообщают, что "украинские силовики за минувшие сутки 4 раза нарушили режим прекращения огня". Там утверждают, что ВСУ применяли минометы и вооружения БМП.

О задержанном сепаратисте на этих ресурсах информация отсутствует.