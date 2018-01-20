Спасенная полицейскими птица ест перепелов и идет на поправку

Копірайт зображення Ірина Снопко Image caption Птица сидела посреди проезжей части и не могла взлететь. Ее спасли полицейские

Спасенная полицейскими Борисполя птица из семейства ястребиных чувствует себя отлично и имеет хороший аппетит.

Об этом BBC Украина рассказали в приюте для птиц "Усадьба Нюшаниково", куда пострадавшую передали после осмотра в ветеринарной клинике.

Несколько дней назад сотрудники патрульной полиции Борисполя поймали на дороге, как они сообщили, ястреба.

Копірайт зображення Патрульна поліція Борисполя

Позже выяснилось, что это был представитель семейства ястребиных - канюк.

Возможно, он пролетал над дорогой и его сбило воздушной массой Владимир Балыкин, директор ветеринарной клиники

Птица сидела на дорожной разметке и не могла взлететь.

"Мы счастливы, что вовремя заметили птицу, поскольку каждая минута была решающей. Мы не могли проехать мимо и оставить ее умирать в активном потоке грузовиков и легковых автомобилей. Удивляет только равнодушие водителей, которые даже не обратили на нее внимание", - рассказала патрульная третьей роты Дарья Орлова, которая вместе с напарником Денисом Козиком и спасла канюка.

Копірайт зображення Патрульная полиция Борисполя Image caption Канюка полицейские передали Kyiv Animal Rescue Group

Полицейские передали птицу известной в Киеве группе спасателей животных Kyiv Animal Rescue Group. А те, в свою очередь, - в ветеринарную клинику.

"Не могу сказать, что он умирал. Травма крыла, ушиб незначительный. Мы прокололи антибиотики, чтобы снять воспаление. Не исключено, что он замерз. Возможно, пролетал над дорогой и его сбило воздушной массой. А как он полетит, будет зависить от погоды", - рассказал BBC Украина Владимир Балыкин, директор ветеринарной клиники "Кот Бегемот".

После медицинского осмотра канюк попал в приют "Усадьба Нюшаниково", что в 50 километрах от Киева. Здесь находится более сотни найденных или привезенных травмированных птиц.

Если уж такой резонанс возник, то точно организуем церемонию выпуска. Возможно, пригласим полицейских, чтобы они сами его выпустили Ирина Снопко, хозяйка приюта для птиц

"Сначала у него был легкий шок, но на следующий день все было нормально. Аппетит хороший, ест все. Главный показатель здоровья - аппетит, птица - очень энергичная", - рассказала BBC Украина хозяйка приюта Ирина Снопко.

Канюк обитает в отдельном вольере и ест только мясо.

"Обычно мы кормим наших хищников суточными перепелами, которых покупаем на птицефабрике. Там специализируются на производстве яиц, поэтому когда вылупляются птенцы - петушков выбраковывают. Их сразу замораживают и продают для кормления хищных птиц и различных животных", - рассказала Снопко.

Копірайт зображення Ірина Снопко Image caption Как только канюк окрепнет, его выпустят на волю

Как только спасенная птица окрепнет, ее планируют выпустить на волю.

Ирина Снопко анонсирует: "В сильный мороз выпускать конечно не будем, дождемся хорошей погоды. Как правило, мы приглашаем на наши выпуски телевидение и тех, кто принес птичку: сами нашли - сами пусть и выпускают. Если уж такой резонанс возник, то точно устроим церемонию. Возможно, пригласим полицейских, чтобы они сами его выпустили".