Спасенная полицейскими птица ест перепелов и идет на поправку
Спасенная полицейскими Борисполя птица из семейства ястребиных чувствует себя отлично и имеет хороший аппетит.
Об этом BBC Украина рассказали в приюте для птиц "Усадьба Нюшаниково", куда пострадавшую передали после осмотра в ветеринарной клинике.
Несколько дней назад сотрудники патрульной полиции Борисполя поймали на дороге, как они сообщили, ястреба.
Позже выяснилось, что это был представитель семейства ястребиных - канюк.
Птица сидела на дорожной разметке и не могла взлететь.
"Мы счастливы, что вовремя заметили птицу, поскольку каждая минута была решающей. Мы не могли проехать мимо и оставить ее умирать в активном потоке грузовиков и легковых автомобилей. Удивляет только равнодушие водителей, которые даже не обратили на нее внимание", - рассказала патрульная третьей роты Дарья Орлова, которая вместе с напарником Денисом Козиком и спасла канюка.
Полицейские передали птицу известной в Киеве группе спасателей животных Kyiv Animal Rescue Group. А те, в свою очередь, - в ветеринарную клинику.
"Не могу сказать, что он умирал. Травма крыла, ушиб незначительный. Мы прокололи антибиотики, чтобы снять воспаление. Не исключено, что он замерз. Возможно, пролетал над дорогой и его сбило воздушной массой. А как он полетит, будет зависить от погоды", - рассказал BBC Украина Владимир Балыкин, директор ветеринарной клиники "Кот Бегемот".
После медицинского осмотра канюк попал в приют "Усадьба Нюшаниково", что в 50 километрах от Киева. Здесь находится более сотни найденных или привезенных травмированных птиц.
"Сначала у него был легкий шок, но на следующий день все было нормально. Аппетит хороший, ест все. Главный показатель здоровья - аппетит, птица - очень энергичная", - рассказала BBC Украина хозяйка приюта Ирина Снопко.
Канюк обитает в отдельном вольере и ест только мясо.
"Обычно мы кормим наших хищников суточными перепелами, которых покупаем на птицефабрике. Там специализируются на производстве яиц, поэтому когда вылупляются птенцы - петушков выбраковывают. Их сразу замораживают и продают для кормления хищных птиц и различных животных", - рассказала Снопко.
Как только спасенная птица окрепнет, ее планируют выпустить на волю.
Ирина Снопко анонсирует: "В сильный мороз выпускать конечно не будем, дождемся хорошей погоды. Как правило, мы приглашаем на наши выпуски телевидение и тех, кто принес птичку: сами нашли - сами пусть и выпускают. Если уж такой резонанс возник, то точно устроим церемонию. Возможно, пригласим полицейских, чтобы они сами его выпустили".