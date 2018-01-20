В Турции разбился туристический автобус, пострадали ли украинцы - неизвестно
Посольство Украины в Турции проверяет, есть ли украинцы среди жертв ДТП в центральной турецкой провинции Эскишехир.
Об этом BBC Украина сообщили в Министерстве иностранных дел.
По информации турецких СМИ, всего в аварии погибли 11 человек, еще 44 получили ранения.
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Туристический автобус принадлежит фирме Kartallar Gezi.
Во время движения из Анкары в западную провинцию Бурса транспортное средство врезалось в дерево на обочине шоссе Эскишехир-Бурса.
Водитель и его помощник задержаны, с ними работают следователи.
СМИ сообщают, что полиция продолжает расследование этого инцидента.