В Турции разбился туристический автобус, пострадали ли украинцы - неизвестно

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Посольство Украины в Турции проверяет, есть ли украинцы среди жертв ДТП в центральной турецкой провинции Эскишехир.

Об этом BBC Украина сообщили в Министерстве иностранных дел.

По информации турецких СМИ, всего в аварии погибли 11 человек, еще 44 получили ранения.

Туристический автобус принадлежит фирме Kartallar Gezi.

Во время движения из Анкары в западную провинцию Бурса транспортное средство врезалось в дерево на обочине шоссе Эскишехир-Бурса.

Водитель и его помощник задержаны, с ними работают следователи.

СМИ сообщают, что полиция продолжает расследование этого инцидента.