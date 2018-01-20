На посольство Украины в Греции пытались совершить нападение - МИД

Копірайт зображення Getty Images Image caption Протесты в Греции, 15 января 2018 года

Прошлой ночью в Афинах была совершена попытка атаки на посольство Украины. Неизвестные закидали здание посольства бутылками с зажигательной смесью.

Об этом в Twitter сообщил глава министерства иностранных дел Павел Климкин.

По словам Климкина, в результате инцидента никто не пострадал.

"С греками договорились о взаимодействии и круглосуточной охране. Заботимся о безопасности и принимаем меры по всем странам", - добавил министр.

Skip Twitter post by @PavloKlimkin Вночі була спроба атаки на наше посольство в Афінах пляшками з запалювальною сумішшю. Напевно, радикали під впливом Росії. Ніхто не постраждав. З греками домовилися про взаємодію та цілодобову охорону. Дбаємо про безпеку та уживаємо заходів по всіх країнах. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 20 января 2018 г.

Пресс-секретарь МИД Марьяна Беца дополнительно рассказала BBC Украина, что нападавших, по предварительной информации, было от семи до десяти человек.

Сначала они подожгли личные автомобили сотрудников посольства, а затем попытались забросить бутылки с зажигательной смесью на территорию посольства.

По данным греческих СМИ, пострадали три легковых автомобиля. Два сгорели дотла, еще один был сильно поврежден.

Мирослава Беца также сообщила, что никто из украинцев или сотрудников диппредставительства не пострадал.

Установлена круглосуточная охрана посольства и близлежащих территорий.

"Не исключаем версию, что это совершено радикалами под влиянием России. Более того, хотели бы подчеркнуть, что первыми, кто сообщил об инциденте, помимо посольства, были российские веб-ресурсы анархического направления, находящиеся в Греции. Эта важная деталь будет учитываться в ходе расследования", - заявила Беца.