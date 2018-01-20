В "ДНР" подтвердили потери: один боец погиб, еще один взят в плен

Копірайт зображення Getty Images Image caption Диверсионная группа действовала возле Широкино

В самопровозглашенной "ДНР" сообщают, что в ночь на субботу их силы понесли потери - один боец ​​погиб, еще один попал в плен украинской армии.

Об этом сообщил "представитель Минобороны" непризнанной республики Эдуард Басурин.

По его словам, "в ходе действий диверсионно-разведывательной группы 19 января ориентировочно в 22:30 в районе села Широкино под прикрытием огня минометов" один сепаратист погиб, а второй получил тяжелые ранения и попал в плен.

Эдуард Басурин не уточнил, была ли это диверсионная группа сепаратистов или украинской армии, а медиа, подконтрольные "ДНР", утверждают, что речь идет о диверсантах ВСУ.

Широкино находится на южном направлении - недалеко от Мариуполя.

Ранее о захвате пленного диверсанта "ДНР" сообщил штаб АТО.

"В районе Широкино украинские защитники заметили диверсионно-разведывательную группу, которая двигалась в сторону их позиций. Когда расстояние стало критически близким, военные открыли огонь из стрелкового оружия и заставили диверсантов отойти. Противник оставил на поле боя одного раненого", - говорилось в сообщении.

В штабе АТО добавили, что пленного забрали с поля боя и оказали медицинскую помощь.

А Эдуард Басурин утверждает, что он был доставлен в следственный изолятор СБУ в Мариуполе.