15 сирийских беженцев замерзли по дороге в Ливан
Пятнадцать сирийских беженцев, среди которых были дети, замерзли при попытке пересечь горную границу с Ливаном.
Тринадцать тел нашли в пятницу, а еще два обнаружили в субботу после того, как эту территорию накрыла снежная буря.
По сообщению местных СМИ, эту группу беженцев оставили в горах контрабандисты.
Двух контрабандистов уже арестовали, говорится в сообщениях.
Нескольких беженцев, в частности, мальчика, который блуждал один, удалось спасти.
Группа выбрала ту же дорогу, по которой сотни тысяч сирийцев до этого пытались убежать от конфликта в их родной стране.
Ливан с населением в четыре миллиона принял почти миллион сирийцев после начала войны в 2011 году.
Власти Ливана ввели новые ограничения в 2015 году с целью снизить количество беженцев, прибывающих в их страну.