15 сирийских беженцев замерзли по дороге в Ливан

Копірайт зображення ANWAR AMRO/AFP/Getty Images Image caption Cирийськи беженцы стоят в очереди за теплой одеждой

Пятнадцать сирийских беженцев, среди которых были дети, замерзли при попытке пересечь горную границу с Ливаном.

Тринадцать тел нашли в пятницу, а еще два обнаружили в субботу после того, как эту территорию накрыла снежная буря.

По сообщению местных СМИ, эту группу беженцев оставили в горах контрабандисты.

Двух контрабандистов уже арестовали, говорится в сообщениях.

Нескольких беженцев, в частности, мальчика, который блуждал один, удалось спасти.

Группа выбрала ту же дорогу, по которой сотни тысяч сирийцев до этого пытались убежать от конфликта в их родной стране.

Ливан с населением в четыре миллиона принял почти миллион сирийцев после начала войны в 2011 году.

Власти Ливана ввели новые ограничения в 2015 году с целью снизить количество беженцев, прибывающих в их страну.