"Как фильм-катастрофа" - рассказ об Одесской трассе

Копірайт зображення ДСНС

В ночь на субботу снежная буря заблокировала сотни машин на Одесской трассе.

Впоследствии, как уверяют спасатели, движение удалось восстановить, однако люди были вынуждены провести зимнюю ночь в автомобильных пробках.

"Сейчас уже глубокая ночь. На трассе между Киевом и Одессой настоящий транспортный апокалипсис - пробка длиной в несколько километров", - написала ВВС Украина женщина по имени Юлия, которая застряла в пути.

Мы связались с ней.

Из Одессы в Киев

Копірайт зображення ДСНС Image caption Трудности начались на выезде из Одесской области

Вечером в пятницу женщина выехала автобусом из Одессы, но на границе Одесской и Николаевской областей начались проблемы с движением транспорта.

"Здесь застряли сотни машин, пассажирские автобусы, грузовики, частный транспорт. Люди ходят вокруг автомобилей, и никто не понимает, когда можно будет начать движение", - отмечала женщина.

"Никаких служб не видно, только люди и машины посреди дороги", - сетовала она.

Позже Юлия добавила, что полиция все же появилась и начала "поочередно перенаправлять машины с одной стороны трассы на другую - по одной-две машины".

"Поэтому с обеих сторон дороги образовались многокилометровые цепочки из автобусов, грузовиков и частного транспорта. Водители грузовиков вообще были зажаты на обочине", - говорит очевидец.

Копірайт зображення ДСНС Image caption Крупногабаритные автомобили пострадали больше других

Она также предполагает, что именно по этой причине дальнобойщики застряли в пути более чем на сутки (временное ограничение движения тяжеловесной техники на некоторых автомобильных дорогах страны было действительно введено).

В конце концов через несколько часов "ужас на дороге, как в сказке, закончился на границе Киевской области".

"Это и является наиболее странным - почему часть дороги расчищена, а другая часть - как в фильме-катастрофе", - задается вопросом женщина.

"Меня очень неприятно поразила невероятно длинная очередь из грузовиков! Никому нет дела, что там мерзнут водители!" - резюмирует Юлия, которая наконец добралась до Киева.

Спасение и прогнозы

Копірайт зображення ДСНС Image caption Сотрудники ГСЧС обустроили на автотрассах пункты обогрева для застрявших в снежном плену людей

В субботу Укравтодор сообщил о том, что утром 20 января были отменены все ограничения на автодорогах государственного значения.

А в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) констатируют, что возникновения опасных метеорологических явлений не наблюдается, погода стабилизировалась.

Копірайт зображення ДСНС Image caption В скором времени погода вновь ухудшится, но уже в других регионах

Впрочем, по состоянию на 12:00 было затруднено движение на участке дороги М-05 Киев-Одесса на территории Черкасской и Кировоградской областей - в направлении Одессы.

В ГСЧС также говорят, что дороги расчищают, а для буксировки застрявших в снегу машин используют почти полсотни единиц техники.

Копірайт зображення ДСНС Image caption Спасателям удалось вытащить из сугробов почти тысячу машин

Сообщается, что за минувшие сутки спасатели вытащили из снежных заносов 943 машины.

В то же время в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям предупреждают, что вскоре погода снова ухудшится.

21-23 января в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях прогнозируют налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололедицу, снежные заносы и метели.

Ожидается также увеличение высоты снежного покрова до 20-30 см.