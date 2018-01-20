"Как фильм-катастрофа" - рассказ об Одесской трассе
В ночь на субботу снежная буря заблокировала сотни машин на Одесской трассе.
Впоследствии, как уверяют спасатели, движение удалось восстановить, однако люди были вынуждены провести зимнюю ночь в автомобильных пробках.
"Сейчас уже глубокая ночь. На трассе между Киевом и Одессой настоящий транспортный апокалипсис - пробка длиной в несколько километров", - написала ВВС Украина женщина по имени Юлия, которая застряла в пути.
Мы связались с ней.
Из Одессы в Киев
Вечером в пятницу женщина выехала автобусом из Одессы, но на границе Одесской и Николаевской областей начались проблемы с движением транспорта.
"Здесь застряли сотни машин, пассажирские автобусы, грузовики, частный транспорт. Люди ходят вокруг автомобилей, и никто не понимает, когда можно будет начать движение", - отмечала женщина.
"Никаких служб не видно, только люди и машины посреди дороги", - сетовала она.
Позже Юлия добавила, что полиция все же появилась и начала "поочередно перенаправлять машины с одной стороны трассы на другую - по одной-две машины".
"Поэтому с обеих сторон дороги образовались многокилометровые цепочки из автобусов, грузовиков и частного транспорта. Водители грузовиков вообще были зажаты на обочине", - говорит очевидец.
Она также предполагает, что именно по этой причине дальнобойщики застряли в пути более чем на сутки (временное ограничение движения тяжеловесной техники на некоторых автомобильных дорогах страны было действительно введено).
В конце концов через несколько часов "ужас на дороге, как в сказке, закончился на границе Киевской области".
"Это и является наиболее странным - почему часть дороги расчищена, а другая часть - как в фильме-катастрофе", - задается вопросом женщина.
"Меня очень неприятно поразила невероятно длинная очередь из грузовиков! Никому нет дела, что там мерзнут водители!" - резюмирует Юлия, которая наконец добралась до Киева.
Спасение и прогнозы
В субботу Укравтодор сообщил о том, что утром 20 января были отменены все ограничения на автодорогах государственного значения.
А в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) констатируют, что возникновения опасных метеорологических явлений не наблюдается, погода стабилизировалась.
Впрочем, по состоянию на 12:00 было затруднено движение на участке дороги М-05 Киев-Одесса на территории Черкасской и Кировоградской областей - в направлении Одессы.
В ГСЧС также говорят, что дороги расчищают, а для буксировки застрявших в снегу машин используют почти полсотни единиц техники.
Сообщается, что за минувшие сутки спасатели вытащили из снежных заносов 943 машины.
В то же время в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям предупреждают, что вскоре погода снова ухудшится.
21-23 января в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях прогнозируют налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололедицу, снежные заносы и метели.
Ожидается также увеличение высоты снежного покрова до 20-30 см.