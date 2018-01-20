Экс-пленным фанатам предлагают работу в Федерации футбола в Луганской области

Копірайт зображення Facebook Владислава Овчаренка Image caption Владислав Овчаренко и Артем Ахмеров были лишены свободы в "ЛНР" за "шпионаж" и сожжение флага

Фанатов луганской "Зари" Владислава Овчаренко и Артема Ахмерова, которых в конце прошлого года освободили из плена "ЛНР", пригласили работать в Федерацию футбола Украины (ФФУ).

Об этом Владислав Овчаренко рассказал в комментарии для ВВС Украина.

"Был разговор с Андреем Павелко (руководителем ФФУ - Ред.), что в Федерации футбола есть место по работе с болельщиками", - отметил он.

Владисав Овчаренко уточнил, что речь идет о представительстве ФФУ в Луганской области - "по восстановлению и развитию футбола в Луганской области".

"Нам это близко, будем заниматься любимым делом - футболом", - добавил он.

В то же время Владислав Овчаренко рассказал ВВС Украина, что они все еще ищут жилье для Артема Ахмерова (самому Овчаренко, по его словам, снять временную квартиру помог "Гражданский корпус").

Ранее о приглашении написал в Facebook Андрей Павелко: "Влад и Артем приняли мое предложение и уже в ближайшее время смогут проявить себя в структуре федерации в работе с болельщиками и организации мероприятий при участи воинов АТО".

Владислава Овчаренко и Артема Ахмерова задержали осенью 2016 года представители так называемой "ЛНР". Впоследствии их приговорили к длительным срокам заключения по обвинению в шпионаже и сожжении флага самопровозглашенной "республики".

27 декабря их освободили в рамках обмена пленными и доставили на подконтрольную Киеву территорию.

О том, как проходили допросы в "ЛНР", а также об условиях содержания в тамошних тюрьмах Владислав Овчаренко рассказал в интервью ВВС Украина.