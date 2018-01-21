Афганские военные освободили отель после 12 часов осады

Копірайт зображення Reuters Image caption В течение 8 часов после начала нападения на отель были слышны выстрелы

Афганские силы безопасности утверждают, что они восстановили контроль над роскошным отелем в Кабуле, захваченным вооруженными людьми.

По меньшей мере пятеро гражданских погибли и еще шестеро получили ранения во время осады, заявил представитель министерства внутренних дел страны в воскресенье.

Все трое нападавших были убиты. Более 150 человек спасены.

Нападавшие ворвались в гостиницу Intercontinental в субботу вечером. Они стреляли в гостей и персонал, а также использовали гранаты.

Специальное подразделение несколько часов проводило операцию по освобождению отеля. Как заявил представитель министерства, среди убитых - один иностранец.

Среди спасенных гостей отеля - 41 иностранец.

Ранее в министерстве заявляли, что нападавших было четверо, но позже уточнили, что их было только трое.

Пока никто не взял на себя ответственность за нападение на гостиницу, но в 2011 году на Intercontinental нападения боевики "Талибана".

Субботнее нападение произошло всего через несколько дней после того, как посольство США предупредило об опасности для гостиниц в Кабуле.

"Мы располагаем информацией о том, что экстремистские группы планируют нападение на отели в Кабуле", - предупредило посольство в официальном сообщении в четверг на прошлой неделе. Впрочем, в этом сообщении речь шла о другом отеле воколо международного аэропорта.

"Эти группы также могут иметь целью нападения на места скопления людей, демонтрации, правительственные здания, транспорт, рынки и другие места, где могут присутствовать иностранцы".

Копірайт зображення Reuters Image caption Отель является симоволом Кабула

Другой представитель министерства внутренних дел Афганистана заявил агентству AFP, что расследование нападения, которое уже началось, должно выяснить, как нападавшие смогли пройти через охрану, которая две недели назад была поручена частной фирме.

"Очевидно, чтобы войти они воспользовались задней дверью в кухню", - заявил он.

Отель Intercontinental принадлежит государству. Часто в нем происходят политические собрания, конференции, а также устраивают свадьбы.

Согласно некоторым сообщениям, во время нападения в отеле проходила ІТ-конференция, участниками которой были представители местных властей.

В 2011 году во время нападения "Талибана" на гостиницу погибли 21 человек, среди которых 9 боевиков.

Еще с мая прошлого года меры безопасности в Кабуле были усилены после того, взрыв бомбы унес жизни более 150 человек.

Несмотря на это на протяжении последних месяцев произошло несколько нападений. Среди них и нападение на шиитский культурный центр в прошлом месяце, когда погибли более 40 человек.