В центре Киева вновь горел исторический дом

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Огонь вспыхнул вечером субботы, 20 января, на верхних этажах здания на Хмельницкого, 12-14. К полуночи пожар потушили, сообщает ГСЧС.

"Пожарные, прибывшие по вызову, установили, что горят 5 и 6 этажи и крыша", - говорится в сообщении.

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Пожар тушили 84 пожарных и 22 единицы спецтехники.

По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет. Дом уже долгое время был отселен.

Два года назад, в феврале 2018 года, в этом же здании обвалились перекрытия с пятого по первый этаж. Тогда под завалами погибли двое строителей. Мэр Киева Виталий Кличко тогда заявил, что работы в доме проходили с нарушением техники безопасности и "без каких-либо разрешительных документов".

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Пожары или другие аварии в исторических зданиях в центре Киева, особенно тех, где долго длится реконструция, или же идет спор о правах собственности, происходят достаточно часто.

Например, в июне прошлого года на углу улиц Крещатик и Богдана Хмельницкого горел бывший центральный гастроном.