Среди пострадавших в отеле в Кабуле могут быть украинцы - МИД

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МИД проверяет, нет ли украинцев среди пострадавших в результате нападения на отель Intercontinental в Кабуле, - сообщил в Twitter заместитель директора консульского департамента МИД Василий Кирилич.

"Нападение террористов на отель в Кабуле. Среди пострадавших могут быть украинцы. Консул уточняет информацию. Сообщим".

Этим утром афганские военные освободили отель после 12-часовой осады.

Во время осады и операции по освобождению, по сообщению представителя афганского министерства внутренних дел, по меньшей мере пятеро гражданских погибли и еще шестеро получили ранения.

Все трое нападавших были убиты. Более 150 человек - гостей и персонала отеля - спасены.

Нападавшие ворвались в гостиницу Intercontinental в субботу вечером. Они стреляли в гостей и персонал, а также использовали гранаты.