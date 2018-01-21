Сенат США проведет внеочередное заседание, чтобы восстановить работу правительства

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Сенаторы попытаются найти выход из тупика, в котором оказался бюджет федерального правительства из-за споров политиков.

Они собираются на экстренное заседание в выходной, чтобы предотвратить блокирование работы федеральных органов с началом рабочей недели.

Если этого не произойдет, то сотни тысяч государственных служащих окажутся перед перспективой неоплачиваемого отпуска.

В прошлую пятницу законопроект по смете деятельности федерального правительства не получил необходимых 60 голосов на фоне ожесточенного спора о миграционной политике и пограничной безопасности.

Председатель Сената, республиканец Митч Макконнелл заявил, что голосование за законопроект, позволяющий финансировать федеральные органы до 8 февраля, может состояться в 13:00 по местному времени.

Это не первый случай, когда из-за неопределенности с бюджетом федеральные учреждения вынуждены закрываться.

Последний раз такое происходило в 2013 году и продолжалось 16 дней.

Но это первый "шатдаун" (с англ. - shutdown), который произошел в то время, когда одна партия - Республиканская - контролирует Конгресс и Белый дом.

Если консенсус не будет достигнут, то с понедельника большинство сотрудников органов жилищного хозяйства, охраны окружающей среды, образования и предпринимательства останутся дома.

Половина сотрудников органов казначейства, здравоохранения, обороны и транспорта также не пойдут на работу.

В работе визовых и паспортных служб возможны задержки, так же, как и в работе некоторых национальных памятников, в том числе и Статуи свободы в Нью-Йорке.

Однако правительственные органы, связанные с "жизнью и благосостоянием людей", а также главные системы жизнеобеспечения будут работать.

Это касается национальной безопасности, почтовых услуг, службы авиаконтроля, неотложной медицинской помощи в больницах и поликлиниках, чрезвычайных ситуаций, тюрем, уплаты налогов и работы энергосистемы страны.