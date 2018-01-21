В Кабуле погиб украинец - МИД

Копірайт зображення AFP Image caption Афганские спецназовцы освободили отель Intercontinental в воскресенье утром

Во время нападения на отель Intercontinental в Кабуле погиб украинец - сообщил в Twitter заместитель директора консульского департамента МИД Василий Кирилич.

"В Кабуле в результате нападения террористов на гостиницу погиб гражданин Украины. Консул Украины вылетает в Кабул. Необходимы оперативные и скоординированные действия на месте трагедии", - написал дипломат.

Кем был погибший и что он делал в Афганистане, пока не сообщается.

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Нападавшие ворвались в гостиницу Intercontinental в субботу вечером. Они стреляли в гостей и персонал, а также использовали гранаты.

В воскресенье утром афганские военные освободили отель после 12-часовой осады.

Во время нападения и операции по освобождению, по сообщению представителя афганского министерства внутренних дел, по меньшей мере пятеро гражданских погибли и еще шестеро получили ранения.

Все трое нападавших были убиты. Более 150 человек - гостей и персонала отеля - спасены.