Папа Франциск осудил насилие над женщинами

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Предстоятель Римско-католической церкви Папа Франциск, который находится с визитом в Перу, призвал верующих бороться с насилием в Латинской Америке.

Отправляя мессу в городе Трухильйо, Папа назвал насилие "чумой", с которой надо бороться по всему региону.

"Есть так много случаев насилия, которые замалчиваются за стенами", - заявил Папа в воскресенье.

Он также призвал бороться с этим как на законодательном, да и на культурном уровне.

По данным ООН, страны Латинской Америки составляют половину из 25 стран мира с наибольшим количеством убийств женщин.

81-летний Папа, выходец из Аргентины, завершает свой недельный визит в этот регион.