Число украинцев среди жертв нападения на отель в Кабуле может возрасти - Климкин

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Во время нападения на отель Intercontinental в Кабуле могли погибнуть больше одного украинца - сообщил в Twitter руководитель украинского МИД Павел Климкин.

"К сожалению, есть опасность, что украинцев среди погибших может быть больше. Ведется постоянная работа с властью на местах", - говорится в сообщении.

Ранее заместитель директора консульского департамента МИД Василий Кирилич сообщал об одном погибшем при нападении на отель Intercontinental в Кабуле гражданине Украины.

Тогда же он сообщил, что что Кабул вылетел украинский консул.

"Необходимы оперативные и скоординированные действия на месте трагедии", - написал дипломат.

Кем был погибший и что он делал в Афганистане, пока не сообщается.

Копірайт зображення AFP Image caption Афганские спецназовцы освободили отель Intercontinental в воскресенье утром

Нападавшие ворвались в гостиницу Intercontinental в субботу вечером. Они стреляли в гостей и персонал, а также использовали гранаты.

В воскресенье утром афганские военные освободили отель после 12-часовой осады.

Во время нападения и операции по освобождению, по сообщению представителя афганского министерства внутренних дел, по меньшей мере пятеро гражданских погибли и еще шестеро получили ранения.

Все трое нападавших были убиты. Более 150 человек - гостей и персонала отеля - спасены.