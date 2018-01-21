Турция объявила о наступлении на курдов в Сирии

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Турецкие войска объявили о начале наземной операции против курдов на севере Сирии на следующий день после авиаударов. Курды утверждают, что отбили наступление.

Турецкие власти сообщили, что перешли границу с Сирией из турецкой деревни Гульбаба и вошли в сирийский город Африн на второй день операции "Оливковая ветвь" против курдов из ополчения "Сирийские демократические силы".

О том, что военные вошли в сирийский район, контролируемый курдами, сообщил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым. Курды утверждают, что отразили нападение и заставили турецких военных отступить за пределы границ.

До сих пор обе стороны также обменивались обстрелами. Турецкие военные заявили, что обстреляли 153 цели боевиков. Курдские же ракеты в ночь на воскресенье обстреляли пограничный турецкий город Килис.

Курдские отряды народной обороны входят в поддерживаемый США альянс под общим названием "Демократические силы Сирии", в который также входит ряд арабских оппозиционных групп.

Что происходит на севере Сирии?

В субботу Турция объявила о начале воздушной и наземной военной кампании под названием "Оливковая ветвь" против курдских группировок и боевиков так называемого "Исламского государства" на севере Сирии - в районе Африн.

В Анкаре пообещали провести кампанию "с уважением к сирийской территориальной целостности".

Копірайт зображення AFP Image caption Турецкие самолеты обстреляли позиции курдов на сирийской границе в субботу

Одновременно с турецкими войсками на севере Сирии также начали продвижение сирийские протурецкие боевики, известные как "Свободная сирийская армия".

Курдские отряды народной обороны уже заявили, что турецкие авиаудары унесли жизни шестерых гражданских и трех их бойцов, еще 13 гражданских получили ранения.

Анкара также заявила о погибших от обстрелов, но указала, что все они были курдскими боевиками.

Почему Турция атакует поддерживаемые США силы?

Отряды народной самообороны были одной из ключевых групп сопротивления "Исламскому государству" в Сирии. Их поддерживали Соединенные Штаты.

В то же время Турция верит, что Отряды народной самообороны связаны с запрещенной в стране Курдской рабочей партией. Анкара в течение нескольких месяцев угрожала "очистить" пограничный с Турцией сирийский район Африн и город Манбидж от курдов.

Воплощение военных планов Турции могли ускорить и недавние заявления Вашингтона, который обещал помочь "Демократическим силам Сирии" построить новые "пограничные силы безопасности", чтобы не дать вернуться в регион "Исламскому государству".

И Отряды народной самообороны, и "Демократические силы Сирии" отрицают какие-либо связи с экстремистскими группировками.